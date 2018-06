Dimmidite | su Rai 1 Niccolò Agliardi racconta come nasce una canzone | prima puntata in

Dimmidite : su Rai1 Niccolò Agliardi trasforma in musica le storie di vita : Dimmidite, Niccolò Agliardi Zero Assoluto La vita e la musica si intrecciano e si ispirano a vicenda in Dimmidite, il primo programma realizzato dal cantautore Niccolò Agliardi, che domani debutterà in seconda serata su Rai1. Dopo una serie di slittamenti (la trasmissione era infatti prevista per inizio stagione al sabato pomeriggio), il format prodotto da Anele vedrà finalmente la luce e porterà all’attenzione del pubblico alcune storie ...