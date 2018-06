Diabete | presto insulina in pillole al posto delle siringhe | un traguardo per la ricerca

Blastingnews

(Di martedì 26 giugno 2018)i pazienti affetti da questa patologia potranno dire addio alle iniezioni di, grazie ai risultati ottenuti da un recente studio condotto da un team ditori statunitensi della John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences. Itori sono riusciti a sviluppare un nuovo metodo di somministrazione per via orale dell’che potrebbe radicalmente trasformare la classica terapia inattraverso la quale i diabetici mantengono sistematicamente sotto controllo i livelli di zucchero nel sangue.in: in cosa consiste la nuova terapia per i diabetici L’arrivo della nuova terapia inper la somministrazione dell’promette di rivoluzionare e migliorare notevolmente la qualità della vita di milioni di persone affette dadi tipo 1 in tutto il mondo. Molti pazienti, statisticamente, non riescono a ...