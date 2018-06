Diabete - presto addio alle iniezioni : l'insulina si prenderà in pillole : Non solo le pillole di i nsulina promettono di migliorare la qualità della vita di oltre 40 milioni di persone con Diabete di tipo 1 in tutto il mondo, ma potrebbero anche mitigare molti degli ...

Presto l’insulina contro il Diabete si prenderà in pillole : (foto: Pixabay) 40 milioni di persone al mondo soffrono di diabete di tipo 1, una malattia cronica autoimmune in cui il pancreas non è in grado di produrre l’ormone insulina. Così i pazienti devono spesso ricorrere a più di una iniezione di insulina al giorno, con un impatto importante sulla qualità di vita. Oggi, un team della Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences ha messo a punto un prototipo di insulina ...