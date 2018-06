DIABETE | LA MEDICINA PREPARA LA SVOLTA Novità per i malati | i giovamenti del pancreas

Medicina - DIABETE : un microsensore hi-tech monitora la glicemia fino a 6 mesi : Al congresso nazionale della Società italiana di diabetologia, in corso a Rimini fino al 19 maggio, Roche diabetes Care Italy ha annunciato un microsensore sottopelle in grado di monitorare la glicemia in modo continuativo fino a 6 mesi. Eversense XL* è il primo sensore impiantabile per il monitoraggio continuo della glicemia, progettato per la rilevazione continua dei valori di glucosio nel sangue fino a 180 giorni. “Il buon controllo ...