Diabete | insulina degludec e la su efficacia

Novità contro il Diabete : arriva l’insulina in pillole : Ricercatori della Harvard John A. Paulson School of Engineering e Applied Sciences hanno sviluppato un metodo di somministrazione orale dell’insulina che potrebbe trasformare radicalmente il modo in cui i diabetici mantengono sotto contro llo i livelli di zucchero nel sangue: i risultati della ricerca sono stati pubblicati su “Proceedings of the National Academy of Sciences”. Le pillole di insulina sviluppate promettono di ...

Diabete I : “Sì all’apparecchio automatico per l’insulina per i bimbi” : Più facile la gestione del Diabete di tipo 1 per i bambini: la Food and drug administration (Fda) ha infatti approvato l’uso del sistema che monitora automaticamente il glucosio e rilascia automaticamente la dose appropriata di insulina anche per quelli tra i 7 e i 13 anni. L’apparecchio aveva già ricevuto il via libera dell’agenzia americana lo scorso settembre dai 14 anni in su, e ora ne è stato esteso l’uso anche per i ...