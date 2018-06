Diabete | in futuro la pillola di insulina potrebbe sostituire le iniezioni

laragnatelanews

(Di martedì 26 giugno 2018) Abbiamo più volte parlato di, una malattia che riguarda centinaia di milioni di persone nel mondo e che necessita di una terapia per poter essere tenuta sotto controllo evitando così conseguenze pericolose per la salute. Fino a questo momento l’unica terapia esistente continua ad essere quella che prevede l’assunzione diattraversoquotidianamente, prestando attenzione ai livelli di glucosio nel sangue. Ma è proprio la terapia in questione, che prevede, che spesso non viene seguita a dovere dai pazienti, riducendo l’aderenza alla terapia e aumentando così il rischio che insorgano complicazioni legate alla patologia. Ed è proprio per rendere ancora più semplice l’assunzione diche arrivano i risultati di uno studio che, inportare alla creazione di pillole diche potranno essere assunte per ...