ilfattoquotidiano

: Diabete, creata l’insulina in pasticca: “Entro 3-5 anni sperimentazioni cliniche” - fattoquotidiano : Diabete, creata l’insulina in pasticca: “Entro 3-5 anni sperimentazioni cliniche” - Cascavel47 : Diabete, creata l’insulina in pasticca: “Entro 3-5 anni sperimentazioni cliniche” - italianaradio1 : Chi è malato di diabete è costretto ogni giorno a iniettarsi l’insulina per regolare la glicemia (zucchero nel sang… -

(Di martedì 26 giugno 2018) Chi è malato diè costretto ogni giorno a iniettarsi l’insulina per regolare la glicemia (zucchero nel sangue). C’è chi ha dovuto imparare a farlo anche da molto giovane. È così la notizia che ci si sta avvicinando alin pasticche è un passo avanti importante per la ricerca. Reso noto sulla rivista Pnas (Proceedings of the National Academy of Sciences) è il risultato dell’attività di Samir Mitragotri della Harvard University che anticipa in un’intervista all’Ansa: “Lecliniche conda prendere per bocca potrebbero cominciare nel giro di 3-5”. Il prodotto si è finora dimostrato stabile a lungo sia a temperatura ambiente, sia in frigo. Inoltre in esperimenti su topi sani già a basse dosiorale riduce significativamente la glicemia nell’arco di 12 ore, fin del 45%. L’approccio è molto interessante ma siamo ...