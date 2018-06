Di Maio | Stato garantisca 30 minuti di Internet gratis a tutti No a link tax | è

Luigi Di Maio propone mezz’ora gratis di internet al giorno per tutti a spese dello Stato : Intervenendo all'internet day-rapporto Agi Censis alla Camera dei deputati, il ministro Luigi Di Maio ha dichiarato: "Tutelare la libertà di internet è tutelare i diritti dei cittadini. Quello che immagino è uno Stato che, per tutelare questi diritti, interviene e fornisce gratuitamente una connessione a internet di almeno mezz’ora al giorno a chi non può ancora permettersela".Continua a leggere

Di Maio : "Stato garantisca 30 minuti di Internet gratis a tutti" : MILANO - Mezz'ora di connessione ad Internet gratuita per tutti. È l'obiettivo a cui sta lavorando il governo,s econdo qunto annunciato oggi dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : nessun assistenzialismo - servirà lavorare per lo Stato : Il vicepremier Luigi Di Maio ha debuttato alla Uil, mostrando sicurezza ed esprimendo alcuni concetti noti. L'esponente del M5S ha, innanzitutto, sottolineato la necessita' del dialogo tra Politica e sindacati perché 'da soli non si va da nessuna parte'; poi ha parlato di diverse tematiche tanto care ai Cinquestelle, annoverate nel contratto di Governo con la Lega, come il Reddito di cittadinanza [VIDEO]. Il discorso del neo ministro del Lavoro ...

Bologna - Di Maio incontra lavoratori della Bredamenarini : “Uno schiaffo produrre in Turchia - Stato pronto a intervenire” : “Se il socio non è in grado di investire, allora sarà lo Stato a farlo in questi stabilimenti”. È quanto ha promesso il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ai lavoratori e ai sindacati che ha incontrato davanti alla ex Bredamenarinibus a Bologna. “Questo stabilimento – ha ricordato – è direttamente collegato a un altro stabilimento a Avellino” e tutti e due “risentono del ...

Di Maio - lo Stato pronto a intervenire sull'ex Bredamenarini : BOLOGNA - «Se il socio non è in grado, siccome nei prossimi anni vogliamo investire in trasporto pubblico locale e in settori strategici come quello della mobilità urbana, allora lo Stato farà un ...

Pensioni - Di Maio : 'Per i nababbi a spese dello stato è finita' : ... 'Macron signorino che eccede in champagne, non rompa' 22 giugno 2018 Nessun commento Vaccini, Giulia Grillo zittisce Salvini: 'Polemiche strumentali, la politica non fa la scienza' 22 giugno 2018 ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : nessun assistenzialismo - servirà lavorare per lo Stato : Il vicepremier Luigi Di Maio ha debuttato alla Uil, mostrando sicurezza ed esprimendo alcuni concetti noti. L'esponente del M5S ha, innanzitutto, sottolineato la necessità del dialogo tra politica e sindacati perché 'da soli non si va da nessuna parte'; poi ha parlato di diverse tematiche tanto care ai Cinquestelle, annoverate nel contratto di Governo con la Lega, come il Reddito di cittadinanza. Il discorso del neo ministro del Lavoro sul ...

Di Maio : "Censiremo i raccomandati nelle aziende di Stato - anche quelli della Rai" : Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio, dichiara guerra ai “raccomandati” presenti nella pubblica amministrazione e nelle aziende di Stato, anche in Rai. Il leader del Movimento 5 Stelle, ospite questa sera di Porta a Porta, rilancia quello che è Stato in questi anni uno dei cavalli di battaglia del suo partito. Insomma, non ci saranno solo i censimenti dei rom annunciati dall’altro vicepremier, Matteo Salvini: "Ci sono altri censimenti ...

[L'inchiesta] Raggi ai magistrati : "Quell'avvocato mi è stato imposto da Bonafede e Di Maio" : Un classico della cronaca giudiziaria. Lanzalone invece è la prova che non esistono anticorpi, neppure per i 5 Stelle. Si tratta di capire se è un'eccezione o la regola. Se ci si è " trovato" per ...

Lavoro : Di Maio - in Italia mai stato fissato livello salario minimo : Roma, 15 giu. (AdnKronos) – “In Italia non è mai stato fissato il livello di un salario minimo”: “sotto un certo prezzo un essere umano non lo puoi pagare”. Così il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio parlando a Pomezia per sostenere il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle.Di Maio, evidenzia come in Italia inoltre ci sia anche “un costo del Lavoro più alto che c’è” ...

Di Maio/ Video - “La delocalizzazione va fermata - chi ha preso soldi dallo stato non può permetterselo” : Di Maio, Video: "La delocalizzazione va fermata, chi ha preso soldi dallo stato non può permetterselo". Il ministro del lavoro e dello sviluppo economico in un nuovo intervento(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 16:50:00 GMT)