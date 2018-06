Di Maio | ' Sì ai dazi e al rispetto delle nostre specialità'

Dazi : Di Maio - usarli per proteggerci non è isolamento : Roma, 26 giu. (AdnKronos) – “Non sono per l’isolamento dell’Italia. Ma come Italia, con un sistema produttivo così particolare, dei prodotti così unici non dobbiamo avere paura di affrontare il tema dei Dazi per proteggerci e questo non vuol dire isolarsi”. Lo afferma il ministro dell’Interno e Sviluppo economico Luigi Di Maio.Per il vicepremier, la possibilità di introdurre Dazi “significa cominciare ...