Di Maio | reddito cittadinanza subito

"Reddito di cittadinanza irrealizzabile - Di Maio deve dire la verità" : Non c'è alcuna "condizione oggettiva" che faccia pensare che il reddito di cittadinanza possa trasformarsi, da slogan elettorale, in un progetto concreto. Lo sostiene sull'Huffington Post...

Il reddito di cittadinanza è irrealizzabile - Di Maio dica la verità : Il Ministro Di Maio dica la verità sul reddito di cittadinanza . La misura annunciata e propagandata da anni, grazie alla quale il Movimento 5 Stelle ha ottenuto vagonate di voti. Non ci nasconda le gigantesche difficoltà della sua attuazione. Al momento sentiamo solo rinvii, promesse scritte sulla sabbia, parole vaghe e prive di qualsiasi ancoraggio a dati di realtà tipo risorse finanziarie, gestione amministrativa, tempi ...

Di Maio cerca di riprendersi la scena con pensioni d'oro - reddito di cittadinanza e migranti : Il minstro del Lavoro punta a recuperare terreno anche di fronte ai malumori interni ai Cinquestelle. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare a Roma Beppe Grillo per fare il punto della situazione con i ...

Reddito di cittadinanza - governo diviso. Di Maio a Tria : «Capisco le preoccupazioni ma è la priorità» : Tria ha promesso l'impegno dei tecnici dell'Economia nel valutare «una riallocazione delle risorse in uscita» da spostare sugli obiettivi del nuovo governo . Fonti Ue ammettono che la Commissione ...

Di Maio : "reddito di cittadinanza priorità" : Sui tempi del reddito di cittadinanza il vicepremier Luigi Di Maio oggi rilancia: "Ci sono valutazioni tecniche del ministro dell'Economia Tria e del viceministro Castelli comprensibili. Penso anche, però, che siamo di fronte a una emergenza assoluta che richiede una risposta subito. Per questo in accordo con il presidente del Consiglio ho convocato un tavolo sul tema già dalla prossima settimana. Questo tema deve avere la priorità assoluta". ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : nessun assistenzialismo - servirà lavorare per lo Stato : Il vicepremier Luigi Di Maio ha debuttato alla Uil, mostrando sicurezza ed esprimendo alcuni concetti noti. L'esponente del M5S ha, innanzitutto, sottolineato la necessita' del dialogo tra Politica e sindacati perché 'da soli non si va da nessuna parte'; poi ha parlato di diverse tematiche tanto care ai Cinquestelle, annoverate nel contratto di Governo con la Lega, come il Reddito di cittadinanza [VIDEO]. Il discorso del neo ministro del Lavoro ...