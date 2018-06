Di Maio | pronta abolizione vitalizi

Salvini e Di Maio - stretta di mano a Confartigianato. Leader M5s : 'Pronta abolizione vitalizi' : stretta di mano tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, entrambi ospiti dell'assemblea di Confartigianato. Il Leader pentastellato è stato accolto in platea dal ministro dell'Interno. "Per evitare che i ...

Luigi Di Maio : “Pronta delibera Camera per tagliare i vitalizi - fondo servirà per aumentare pensioni minime” : Luigi Di Maio annuncia che alla Camera è pronta la delibera per tagliare i vitalizi degli ex parlamentari. Con la somma recuperata da questo taglio e da quello delle pensioni d'oro, il vicepresidente del Consiglio vuole creare un fondo per aumentare le pensioni minime e portarle a 780 euro mensili.Continua a leggere

Di Maio Via i vitalizi - delibera già pronta - e sul reddito di cittadinanza… : Di Maio Via i vitalizi, delibera già pronta, e sul reddito di cittadinanza… Il vicepremier in tour elettorale in Sicilia:… L'articolo Di Maio Via i vitalizi, delibera già pronta, e sul reddito di cittadinanza… proviene da Essere-Informati.it.

Gli M5s studiano un nuovo direttorio che affianchi Di Maio. Squadra di sottogoverno pronta la prossima settimana : Lo scacchiere è complesso. Affinché tutto sia in ordine, questa volta, è necessario incastrare tante e diverse caselle: viceministri, sottosegretari, presidenti di commissione, capigruppo da rinominare sia della Lega sia M5s e questore anziano. E il Movimento 5 Stelle, in questa fase di cambiamenti radicali, prepara anche la nascita di una sorta di nuovo direttorio che possa affiancare Luigi Di Maio.Tutte le nuove nomine ...

Di Maio : "Tagliamo i vitalizi. La delibera è già pronta" : Luigi Di Maio continua a girare l'Italia in vista delle elezioni amministrative del prossimo 10 giugno e oggi, intervenendo in piazza a Marina Di Ragusa, ha parlato ancora una volta dei piani del nuovo governo e di quali saranno i primi passi che intenderà intraprendere.Stavolta il vicepresidente del Consiglio si è concentrato sui vitalizi, da sempre al centro del programma del Movimento 5 Stelle, promettendo un'azione in tempi molto ...

Di Maio : "Tagliamo i vitalizi. La delibera è già pronta" : Luigi Di Maio continua a girare l'Italia in vista delle elezioni amministrative del prossimo 10 giugno e oggi, intervenendo in piazza a Marina Di Ragusa, ha parlato ancora una volta dei piani del nuovo governo e di quali saranno i primi passi che intenderà intraprendere.Stavolta il vicepresidente del Consiglio si è concentrato sui vitalizi, da sempre al centro del programma del Movimento 5 Stelle, promettendo un'azione in tempi molto ...

Luigi Di Maio e Riccardo Fraccaro/ “Vitalizi? Delibera pronta : Fico ci ha lavorato durante nascita governo” : Luigi Di Maio e Riccardo Fraccaro: “Vitalizi? Delibera pronta, Roberto Fico ci ha lavorato durante nascita governo”. Le ultime notizie sui due ministri M5s e i provvedimenti dell'esecutivo(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 18:10:00 GMT)

Governo - Di Maio : pronta delibera per stop a vitalizi : Roma, 3 giu. , askanews, 'Una delle prime cose che faremo è abolire i vitalizi perchè la delibera è già pronta, Roberto Fico ci ha lavorato per due mesi mentre si formava il Governo'. Lo ha detto il ...

Governo - Di Maio : pronta delibera per stop a vitalizi : Roma, 3 giu. , askanews, - "Una delle prime cose che faremo è abolire i vitalizi perchè la delibera è già pronta, Roberto Fico ci ha lavorato per due mesi mentre si formava il Governo". Lo ha detto il ...

Governo - Di Maio : “Toglieremo i vitalizi - facciano pure tutti i ricorsi che vogliono. Delibera già pronta” : “Via i vitalizi. La Delibera è già pronta ed è sul tavolo del presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio durante un comizio a Marina di Ragusa. “Lo abbiamo promesso in campagna elettorale e lo faremo subito togliendo i privilegi agli ex parlamentari – ha aggiunto il vice premier – Poi loro facciano tutti i ricorsi che vogliono ma il provvedimento verrà fatto e Fico ...

Di Maio : 'Tagliamo subito i vitalizi - delibera pronta' : La maggioranza giallo-verde vuole tagliare subito i vitalizi degli ex parlamentari e, a sentire il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Luigi Di Maio , l'iter parlamentare partirà presto: 'Via i ...

Governo - Di Maio va di fretta : 'Tagliamo subito i vitalizi - delibera pronta' : La maggioranza giallo-verde vuole tagliare subito i vitalizi degli ex parlamentari e, a sentire il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Luigi Di Maio , l'iter parlamentare partirà presto: 'Via i ...

Governo - Di Maio va di fretta : «Tagliamo subito i vitalizi - delibera pronta» : La maggioranza giallo-verde vuole tagliare subito i vitalizi degli ex parlamentari e, a sentire il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Luigi Di Maio, l'iter parlamentare partirà presto:...

Di Maio a Ragusa 'Tagliamo subito i vitalizi - delibera già pronta' : ROMA - 'Una delle prime cose che faremo è abolire i vitalizi perchè la delibera è già pronta. Roberto Fico ci ha lavorato mentre si formava il governo'. Così il ministro del Lavoro e dello Sviluppo ...