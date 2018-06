Di Maio | no a riforma Ue su copyright | è bavaglio alla rete

Governo - Di Maio : “No alla riforma europea sul copyright - è bavaglio alla Rete. Pronti a non recepire direttiva” : La riforma del copyright rappresenta “un grave pericolo” che arriva “direttamente dall’Unione europea “, si tratta di “due articoli che potrebbero mettere il bavaglio alla rete”. Sono le parole del vicepremier e ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio , all’Internet Day organizzato alla Camera. La riforma in questione verrà votata a fine anno o all’inizio del 2019 dal ...

