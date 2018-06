Di Maio | “Mezz’ora di internet gratis per tutti”

sportfair

(Di martedì 26 giugno 2018) Roma, 26 giu. (AdnKronos) – “Immagino uno Stato che garantisca almeno 30 minuti di connessione aa chi non può permetterselo. Siamo al lavoro su questo, l’accesso aè un diritto primario di ogni singolo cittadino”. E’ quanto dice il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico , nel suo discorso all’Day 2018 in corso alla Camera.DIRETTIVA UE – In merito alla direttiva sul copyright al Parlamento europeo, si tratta di un provvedimento che “ci riporterebbe indietro di vent’anni – sostiene Di– Il governo italiano non lo può accettare passivamente. Le nostre soluzioni non passano per i bavagli”. L’Italia farà tutto “ciò che è nel suo potere per contrastare la direttiva sul copyright al Parlamento europeo”, ribadisce Di, che avverte: “Qualora dovesse ...