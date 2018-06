Di Maio | Mezz' ora di internet gratis per tutti

Luigi Di Maio lancia "la mezz'ora gratis di internet per chi non può permettersela" : "La connessione a internet diventi un diritto primario di ogni cittadino. Siamo al lavoro per tutelare questo diritto. Immagino uno Stato che interviene e fornisce gratuitamente una connessione a internet di almeno mezz'ora al giorno a chi non può ancora permettersela". Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, intervenendo all'internet day e sottolineando che "la rete è al centro ...

Ue : Di Maio - ai tavoli dialogo e fermezza per ottenere margini per investimenti : Roma, 10 giu. (AdnKronos) – “Il nostro obiettivo è di andare ai tavoli europei per ottenere i margini necessari per fare investimenti in Italia e portare avanti le riforme strutturali”. Ad affermarlo a ‘In Mezz’Ora’ su Rai 3 è il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi di Maio sottolineando che “non sto dicendo che tutti i soldi di cui abbiamo bisogno proverranno ...

