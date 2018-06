Di Maio | Mezzora di internet gratis a tutti

ilgiornale

(Di martedì 26 giugno 2018) Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di, intervenendo all"day alla Camera dei deputati ha sottolineato che "la connessione aè un diritto primario di ogni cittadino e il governo è al lavoro per garantire a questo diritto. La rete è al centro di questo cambiamento e questo cambiamento non può più aspettare". Ha anche ipotizzato "almeno mezz"ora" di connessione gratuita alla Rete al giorno, come incentivo alla cittadinanza digitale."La Rete oggi è davanti ad un grande pericolo - aggiunge il ministro - quello della riforma del copyright. Per me l"Unione Europea dovrebbe puntare sull"educazione e non su provvedimenti come la link tax, che sarebbe una tassa bavaglio. La rete è al centro del cambiamento, e il cambiamento non può più aspettare. Faremo tutto quello che è in nostro potere per contrastare la direttiva sul copyright al Parlamento europeo, ...