Di Maio | il Governo si opporrà alla Link Tax

Governo - la proposta di Di Maio : “Mezzora di connessione Internet gratis al giorno a chi non può permettersela” : “Immagino uno Stato che interviene e fornisce gratuitamente una connessione a Internet di almeno mezzora al giorno a chi non può ancora permettersela”. A dirlo è il ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, alla fine dell’intervento al convegno “Internet Day” organizzato alla Camera. Il leader politico del M5s ha dedicato alla proposta un post specifico su Facebook dal titolo: “Internet ...

Confartigianato - Di Maio : 'Lotta alla burocrazia e alla povertà sono priorità Governo' : Di Maio ha poi parlato della necessità di sviluppare l'economia del Paese ed ha messo l'accento sulle tasse di cui ha parlato diffusamente in più occasioni, affermando: 'C'è un punto fondamentale che ...

Governo : Boccia - Di Maio già visto due volte - ci ha ascoltato e preso atto (2) : (AdnKronos) – Il presidente di Confindustria chiede continuità sui provvedimenti che “hanno avuto effetti sull’economia reale sono determinanti”, come ad esempio Jobs Act e Industria 4.0: “E’ evidente – dice – che hanno avuto effetti sull’economia reale, del resto i dati del 2017 rispetto al 2016 ci confermano un +30% degli investimenti privati e un +7% di esportazioni, ossia 540 miliardi di ...

Di Maio : “Su burocrazia e poverta` si gioca il futuro del governo. Flat Tax per aiutare i più deboli” : “Su burocrazia e povertà si gioca il futuro del governo”. Dal palco dell’assemblea di Confartigianato, Luigi Di Maio ha sottolineato quali saranno le priorità dell’esecutivo: “O otteniamo un risultato su questo il primo possibile o non ha senso tirare a campare”. E sulla Flat tax: “Uno strumento che deve servire ad aiutare le fasce più deboli. Non l’avrei mai accettata”, ha rivendicato ...

**Governo : Di Maio - su lotta a burocrazia e povertà si gioca futuro esecutivo** : Roma, 26 giu. (AdnKronos) – “Voglio dirlo qui chiaramente. Non è una minaccia. Ma sul tema della burocrazia alle imprese e sulla lotta alla povertà per me si gioca il futuro del Governo. O otteniamo un risultato su questo il primo possibile o non ha senso tirare a campare”. Così il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio all’Assemblea di Confartigianato. L'articolo **Governo: Di Maio, su lotta a ...

Governo - Di Maio : “No alla riforma europea sul copyright - è bavaglio alla Rete. Pronti a non recepire direttiva” : La riforma del copyright rappresenta “un grave pericolo” che arriva “direttamente dall’Unione europea“, si tratta di “due articoli che potrebbero mettere il bavaglio alla rete”. Sono le parole del vicepremier e ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, all’Internet Day organizzato alla Camera. La riforma in questione verrà votata a fine anno o all’inizio del 2019 dal ...

Di Maio : sburocratizzazione al centro azione di questo governo : Roma – Di seguito le parole di Luigi Di Maio, ministro dello Sviluppo Economico e del lavoro. “La modalità che applicheremo ancora è quello della sburocratizzazione, della ricognizione di tutto ciò che non serve. La sburocratizzazione sia al centro dell’azione di questo governo, che non deve fare tanti provvedimenti di legge, ma il giusto. E dall’altra parte abolire quegli strumenti che hanno vessato le imprese, ...

Reddito di cittadinanza - governo diviso. Di Maio a Tria : «Capisco le preoccupazioni ma è la priorità» : Tria ha promesso l'impegno dei tecnici dell'Economia nel valutare «una riallocazione delle risorse in uscita» da spostare sugli obiettivi del nuovo governo. Fonti Ue ammettono che la Commissione ...

Nuovo Governo - Di Maio : 'Aboliremo le pensioni sopra il 4-5mila euro' : Reddito di cittadinanza 'Ci sono valutazioni tecniche del ministro dell'Economia Tria e del viceministro Castelli comprensibili. Penso anche, però, che siamo di fronte a una emergenza assoluta che ...

Pensioni : Gelmini - da Di Maio slogan per celare immobilismo Governo : Roma, 23 giu. (AdnKronos) – “Il Governo gialloverde sembra più un mercato del pesce che un esecutivo serio con un programma e dei punti chiari da portare avanti. Stavolta a gridare per primo, in cerca di qualche titolo sui giornali, è Luigi Di Maio: ‘vogliamo finalmente abolire le Pensioni d’oro che per legge avranno un tetto di 4.000/5.000 euro’. Un altro slogan per alzare i toni e celare l’immobilismo di un ...

Vaccini - scontro nel governo. Salvini scavalca M5S : 'Inutili e dannosi'. Di Maio : 'Opinioni personali' : 'Dieci Vaccini obbligatori sono inutili e pericolosi'. Matteo Salvini ieri ha scelto un tema, i Vaccini, che ha richiesto pochissimo tempo per la trascrizione sul contratto di governo perché M5S e ...

