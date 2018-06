Di Maio dice che i benzinai sono i primi a dover fare la fatturazione elettronica

Macron : 'Bugiardo chi dice che Italia vive crisi migratoria'. Di Maio : 'Rende Francia nostro nemico' - : ... 'Macron signorino che eccede in champagne, non rompa' 22 giugno 2018 Nessun commento Vaccini, Giulia Grillo zittisce Salvini: 'Polemiche strumentali, la politica non fa la scienza' 22 giugno 2018 ...

Vertice Ue - Macron 'Mente chi dice che Italia vive crisi migratoria'. Salvini 'Arrogante apra i porti'. Di Maio 'Nostro nemico numero uno' : La nave Lifeline in mare da giorni con 224 migranti a bordo , afp, Il botta e risposta dopo un'intervista del ministro dell'Interno Italiano a Der Spiegel : 'Pronti a trattare punto per punto'. Il ...

La regione Lazio dice addio al cottimo per i rider. Zingaretti : "Di Maio non impugni la legge" : La sua giunta ci ha lavorato per oltre un mese e mezzo. E ora che la nuova proposta di legge a tutela dei rider è realtà, il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti non vuole che che il governo ne rallenti l'iter: "Noi ci auguriamo che il governo non solo non la impugni. Una volta approvata può rimanere in vigore, perché abbiamo lavorato affinché si rispettasse l'idea di lavoro come competenza di ...

Quando Di Maio e Di Battista dicevano : "Togliamo le pistole dalle case degli italiani e lo strapotere alle lobby delle armi" : "Togliamo le armi dalle case degli italiani". Non molto tempo fa, a maggio del 2015, il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio lo scriveva su Facebook dopo la sparatoria di Miano, a Napoli, dove l'infermiere Giulio Murolo dopo una banale lite aveva aperto il fuoco e ucciso 4 persone, tra cui il fratello e la cognata, un vigile e un passante e ferito carabinieri e poliziotti. Murolo aveva in casa tre armi: una pistola, un fucile e un fucile ...

Se passa il 'decreto dignità' del ministro Di Maio Foodora lascerà l'Italia - dice l'ad : 'Se fossero vere le anticipazioni del decreto dignità che il ministro Di Maio ha fornito alle delegazioni di rider incontrate, dovrei concludere che il nuovo governo ha un solo obiettivo: fare in modo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 giugno : L’avvocato-consulente a fine aprile si muoveva per concordare incarichi per Human Technopole e diceva : “Mi manda Di Maio” : Lanzalone in missione a Chigi: “Sono del comitato nomine 5S” A fine aprile, in epoca Gentiloni, l’avvocato va dal governo a chiedere di concordare incarichi per Human Technopole. Ma viene ignorato di Carlo Tecce Tor di Balle di Marco Travaglio Siccome siamo abituati a dare tutte le notizie e a ricevere lezioni dai giornali che ne danno soltanto qualcuna, quelle che fanno comodo agli amici e agli amici degli amici, ieri abbiamo cercato ...

Quando Di Maio diceva : "Nel M5s i valori di Almirante - Berlinguer e della Dc" : Che posizione ha il Movimento 5 Stelle su Giorgio Almirante? Ah, saperlo. Il gruppo M5s del consiglio comunale aveva votato sì alla mozione per intitolare una via allo storico leader del Movimento Sociale Italiano. La Raggi prima ha dichiarato che "il sindaco prende atto della volontà dell'aula, che è sovrana come il Parlamento". Poi, in piena notte, ha cambiato idea: "Nessuna strada a Roma sarà dedicata a Giorgio #Almirante. Domani stesso ...

Giuseppe Conte - fonti governative : 'Ecco cosa voleva dire prima che Di Maio gli dicesse no' : Più che premier teleguidato, un Giuseppe Conte da ridere. Dietro la scenetta a Montecitorio con Luigi Di Maio , decisamente imbarazzante , 'Questo posso dirlo?', gli chiede Conte, 'No', gli risponde ...

Le due anime pentastellate sull'Ilva : Di Maio traccheggia - Grillo dice addio all'acciaio : ... che dal proprio blog ha postato un video dal titolo eloquente: 'Che il cielo sopra l'Ilva diventi sempre più blu', tracciando da una veranda assolata un orizzonte senza acciaio per l'economia ...

Di Maio dice 'no' al Premier Conte - il video è virale - e fa discutere - : Di fronte alla camera il presidente del Consiglio ha dichiarato pubblicamente la sua solidarietà al Presidente Mattarella per quanto successo sui social dopo il veto su Savona all'Economia. In quei ...

Di Maio dice che l'Iva non aumenterà : Roma, 7 giu. , askanews, 'l'Iva non aumenterà e le clausole di salvaguardia saranno disinnescate'. Lo ha detto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, durante il suo ...

Governo - Di Maio : “Codice degli appalti va semplificato - oggi è complicato e illeggibile” : Semplificare il codice degli appalti, un Governo che sull’immigrazione non dica “sissignore” a tutto, e che in Europa faccia sentire la propria voce. Per la sua prima uscita pubblica da ministro del lavoro e dello sviluppo economico Luigi Di Maio sceglie di visitare gli stabilimenti Leonardo di Pomigliano. Una visita veloce per stringere la mano ai lavoratori e promettendo di non lasciarli soli. Attenzione particola il vicepremier l’ha rivolta ...

Di Maio : "Italia non dice sissignore a tutto - dialogo con la Russia" : Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro, ribadisce quale sarà la posizione dell’Italia in politica estera: "Restiamo nella Nato e alleati degli Stati Uniti, ma portiamo avanti anche il dialogo con gli altri Paesi, come la Russia, così come è sempre stato". Dopo aver ottenuto la fiducia al Senato e alla Camera, il governo Conte si mette dunque al lavoro e si prepara al G7 in programma in Canada l’8 e il 9 giugno. ...