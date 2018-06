Di Maio | da domani stop a vitalizi agli ex parlamentari

Di Maio - domani vedo rider per valutare : ANSA, - CATANIA, 3 GIU - "domani mattina al ministero del Lavoro incontrerò i lavoratori-riders, per discutere con loro delle garanzie da dare a tutti i lavoratori". Lo ha detto il ministro del Lavoro ...

Nasce il governo Lega-M5S : Conte premier - Salvini e Di Maio vice. Domani pomeriggio il giuramento : Domani alle 16.00 il giuramento del nuovo Esecutivo. Di Maio e Salvini hanno trovato l’intesa politica dopo un lungo confronto: prevede Giuseppe Conte premier, l’economista Giovanni Tria all’Economia, Enzo Moavero-Milanesi agli Esteri, Paolo Savona “recuperato” agli Affari Ue e Giancarlo Giorgetti sottosegretario a Palazzo Chigi. Salvini (ministro dell’Interno) e Di Maio (ministro allo Sviluppo economico e al Lavoro) saranno anche vice ...

Al via il governo M5S-Lega. Salvini e Di Maio vicepremier. Domani il giuramento : Con Giuseppe Conte presidente del Consiglio e Giovanni Tria ministro dell’Economia, nasce il governo di Movimento Cinque Stelle e Lega. A quasi tre mesi dalle elezioni e a un passo dal ritorno alle urne. Luigi Di Maio e Matteo Salvini siglano l’accordo al termine di un lungo faccia a faccia alla Camera. A sbloccare l’impasse è soprattutto un cambio...

Di Maio e Salvini - meglio un uovo oggi che una gallina - morta di spread - domani : Versione dalla quale il nome di Savona, in virtù dello spacchettamento del ministero dell'Economia , potrebbe essere ricollocato alle finanze, mentre al Tesoro andrebbe una figura di area leghista '...

Totoministri - Cottarelli stringe sulla squadra. Domani sale al Colle. Di Maio : manifestazione a Roma il 2 giugno : Tornano i nomi di Elisabetta Belloni, segretario generale della Farnesina, di Lucrezia Reichlin, docente di Economia alla London Business School, ma anche di Giampiero Massolo. Possibili nuovi innesti come Tronca e Cantone. Savona: «Grave torto subìto». Il leader M5s rilancia sull’impeachment per il capo dello Stato. Per Salvini la priorità del Parlamento è la riforma della legge elettorale: «Chi prende un voto in più ha la maggioranza per ...

Governo : Di Maio - domani incontro capigruppo Lega-M5S per commissioni : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Parte il Governo ma nelle commissioni chi sarà la maggioranza e chi l’opposizione? Ci divertiremo, perchè visto che si sta stravolgendo l’assetto istituzionale quelli responsabili saremo noi. Se non ci fanno realizzare il contratto dal Governo lo realizziamo dal Parlamento”. Lo ha detto Luigi Di Maio al termine dell’incontro con Matteo Salvini. “domani si incontrano i ...

Conte rimette il mandato a Mattarella - domani Cottarelli al Quirinale. Salvini e Di Maio attaccano il Quirinale : Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte ha rimesso il mandato dopo un colloquio al Quirinale con il capo dello Stato Sergio Mattarella aprendo una crisi istituzionale...

Governo Lega-M5s - Conte : “domani lista ministri al Colle”/ Di Maio-Salvini : “la squadra la fa il Premier” : Governo Lega-M5s, totoministri del Premier Giuseppe Conte: ultime notizie chiuse consultazioni alla Camera. Savona o Giorgetti all'Economia? Salvini-Di Maio, "squadra la fa il premier"(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 20:12:00 GMT)

Oggi Di Maio alle 17 - 30. Salvini alle 18. Domani incarico di Mattarella a Conte : Tutto sembra deciso. Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono stati ufficialmente convocati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Al

Governo Lega-M5S : domani al Colle Interni a Salvini - Lavoro a Di Maio : L'occhio del Quirinale avrebbe puntato l'attenzione, si racconta in ambienti parlamentari, su alcuni ministeri di peso come Economia, Esteri e Difesa. E prova che l'intesa in realtà non sia del tutto ...

Governo Lega-M5S : domani al Colle Di Maio al Lavoro - Salvini al Viminale : Un nuovo incontro sI è tenuto in tarda mattinata tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini . L'obiettivo è stato raggiunto, quello dell'accordo sul nome del primo ministro, ultimo ostacolo alla nascita del ...

Giampero Massolo in pole position per nuovo Premier. Di Maio e Salvini domani da Mattarella : Teleborsa, - Sempre di più in pole position Giampiero Massolo nella corsa a presiedere il futuro governo Lega-M5S . Accanto ai nomi di due accademici Andrea Roventini e Giuseppe Conte, ha preso ...