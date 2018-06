Di Maio alla Confartigianato | “Usare i dazi per proteggerci non vuol dire isolarsi”

Confartigianato - Di Maio : 'Lotta alla burocrazia e alla povertà sono priorità Governo' : Di Maio ha poi parlato della necessità di sviluppare l'economia del Paese ed ha messo l'accento sulle tasse di cui ha parlato diffusamente in più occasioni, affermando: 'C'è un punto fondamentale che ...

Di Maio : "Mezz'ora di internet gratis per tutti. 'No' alla Direttiva sul copyright" : L'accesso ad internet dovrebbe diventare "un diritto primario di ogni cittadino". Con questa considerazione Luigi Di Maio ha chiuso il suo intervento all'internet Day che si tiene oggi alla Camera dei Deputati. Proprio in ragione di questa considerazione, Di Maio ha annunciato di voler estendere a tutti il diritto a connettersi, almeno per mezzora al giorno: "Da sempre la forza politica da cui provengo lavora affinché un giorno i referendum ...

Mezz’ora di internet gratis per tutti : Di Maio e l’incentivo alla cittadinanza digitale : Mezz'ora di internet gratis per tutti gli italiani e dunque in particolare per chi non può permettersi un servizio di connessione alla rete. Non ce ne voglia Luigi Di Maio, vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico artefice in queste ore della dichiarazione all'internet Day di oggi 26 giugno presso la Camera: sembra tuttavia di ascoltare quasi un claim pubblicitario che di certo farà breccia su molti ma che poi non è stato ...

Di Maio - no a riforma Ue su copyright - è bavaglio alla rete : La riforma del copyright rappresenta "un grave pericolo" che arriva "direttamente dall'Ue", si tratta di "due articoli che potrebbero mettere il bavaglio alla rete" . Così il vicepremier e ministro ...

Governo - Di Maio : “No alla riforma europea sul copyright - è bavaglio alla Rete. Pronti a non recepire direttiva” : La riforma del copyright rappresenta “un grave pericolo” che arriva “direttamente dall’Unione europea“, si tratta di “due articoli che potrebbero mettere il bavaglio alla rete”. Sono le parole del vicepremier e ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, all’Internet Day organizzato alla Camera. La riforma in questione verrà votata a fine anno o all’inizio del 2019 dal ...

Migranti - Di Maio : se apriamo porti alla Lifeline poi la sequestriamo : Migranti,Di Maio: se apriamo porti alla Lifeline poi la sequestriamo Migranti,Di Maio: se apriamo porti alla Lifeline poi la sequestriamo Continua a leggere L'articolo Migranti,Di Maio: se apriamo porti alla Lifeline poi la sequestriamo proviene da NewsGo.

Di Maio : no a riforma Ue del copyright - è bavaglio alla rete : Roma, 26 giu. , askanews, 'La rete sta correndo un grave pericolo. E il pericolo arriva direttamente dall'Europa e si chiama riforma del copyright. La scorsa settimana afferma il Ministro del Lavoro e ...

Decreto Dignità - Di Maio : 'Ho dichiarato guerra alla precarietà' : "Vogliamo ridare la Dignità" lo ha detto Luigi Di Maio , ministro del Lavoro, spiegando a " Stasera Italia " tutte le iniziative che vorrebbe mettere in atto. Un vero e proprio ritorno ai diritti ...

#InternetDay 2018 alla Camera con Fico - Di Maio - Bongiorno - Soro e Piacentini. La diretta : </iframe Lavoro e ripresa economica, innovazione e sharing economy, informazione e disinformazione, privacy e cybersecurity, rete e intelligenza artificiale, scuola e PA: l’#InternetDay 2018 racconta sfide, opportunità e pericoli di una società sempre più connessa. Per affrontarli Agi – Agenzia Italia riunisce martedì 26 giugno, dalle ore 08:30 alle 13 nella Sala ...

Di Maio alla prova Alitalia : Passate le amministrative e verificato che il bilancio del M5s è stato ben diverso dal successo leghista " i grillini hanno conquistato Imola e Avellino ma hanno perso Ragusa e un paio di popolosi ...

Migranti - Di Maio : se apriamo porti alla Lifeline poi la sequestriamo : Il messaggio di Roma è chiaro: sulla questione Migranti serve la collaborazione dei Paesi Ue. Ma nel caso in cui gli altri Stati non saranno solidali, l'Italia, sì, aprirà i porti che sono stati ...

Di Maio : non c'è crisi migranti? Macron fuori dalla realtà : Roma, 23 giu. , askanews, Il presidente francese dimostra di essere 'fuori dalla realtà' quando dice che in Italia non c'è un'emergenza migratoria. Lo dice il vice-premier Luigi Di Maio in un post su ...

Domino’s pizza apre a Torino : “45 rider assunti a tempo pieno”. Di Maio : “Bravi - guerra alla precarietà è appena iniziata” : Tre punti vendita in città, sessanta persone assunte a tempo pieno. E 45 di queste saranno fattorini. Domino’s pizza sbarca a Torino e lo fa controcorrente. Già dall’accensione del primo forno a metà luglio, che sarà poi seguita da altre due apertura nei mesi successivi, la società americana famosa per le pizze a stelle e strisce ha deciso di assumere i propri fattorini. “Per ogni punto vendita avremo 20 persone, di cui 12-15 ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : "In cambio 8 ore di lavoro gratis alla settimana" : Il vicepremier: "Attività gratuita di pubblica utilità per ricevere l'assegno. Impediremo gli abusi"