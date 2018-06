Di Battista | Pd è morto | ne sono felice

Di Battista su Fb : «Il Pd è morto - ora reddito di cittadinanza» : 'Il Pd è morto . Ad ucciderlo non sono stati i Franceschini, le Boschi, i Renzi o i Gentiloni. Costoro sono 'comparse' gà finite nell'oblio. Ad ucciderlo èstato l'atteggiamento profondamente 'borghese' ...

Ballottaggi - Di Battista : “Il Pd è morto. Ad ucciderlo è stato il suo atteggiamento borghese. Io sono felice del tracollo” : “Il Pd è morto. Ad ucciderlo non sono stati i Franceschini, le Boschi, i Renzi o i Gentiloni. Costoro sono ‘comparse’ già finite nell’oblio. Ad ucciderlo è stato l’atteggiamento profondamente ‘borghese’ ed anti-popolare che ha dimostrato in questi anni. Pensavano di cavarsela con qualche diritto civile”. Alessandro Di Battista, ex deputato M5s e ancora punto di riferimento del Movimento 5 stelle, è intervenuto ...