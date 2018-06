Depilazione last minute | come farla durare

vanityfair

(Di martedì 26 giugno 2018) Una cosa è programmarla, un’altra improvvisarla. Affrontare ladell’ultimo minuto non è una cosa per tutte. Ci vuole calma, metodo, precisione e un kit ben attrezzato a casa per affrontare tutti gli imprevisti (rossori, taglietti, etc..). Insomma, va affrontata con uno spirito stoico da estetista provetta. Senza camice, ovviamente, ma con la determinazione giusta per ottenere in 10/15 minuti l’ambito risultato di una pelle lisciala seta. Bell’impresa, non è vero? D’altronde a chi non è mai capitato di ricevere un invito qualche ora prima di uscire dall’ufficio e ritrovarsi con pelini e peletti da sistemare? O addirittura la sera prima della partenza delle vacanza con l’epilatore elettrico ancora attivo? Per non farsi travolgere dall’ansia del non sapere che mossa fare per prima, abbiamo chiesto ad Andreea, skin coach per ...