Denuncia dei Verdi savonesi | L' amianto | un killer ancora in libertà

Suicida a 12 anni per colpa dei bulli - Denunciata scuola : “L’hanno costretta ad abbracciarli” : La denuncia da parte dei genitori della ragazzina: "Ci hanno consigliato di non denunciare, hanno suggerito a Mallory di pranzare in aula anziché in sala mensa per evitare i suoi molestatori e alla fine l'hanno costretta abbracciare i bulli"Continua a leggere

Caserta - immigrati feriti : "spari al grido di Salvini - Salvini"/ Ultime notizie - la Denuncia dei gestori Sprar : Caserta, immigrati feriti: "spari al grido di Salvini, Salvini". Ultime notizie: la vicenda risale all'11 giugno 2018, i gestori dello Sprar parlano di tre responsabili(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 14:36:00 GMT)

Fotografa il lato B dei giovani pugili e rischia le botte : Denunciato 40enne : Sabato scorso, infatti, durante una delle giornate della Coppa del mondo Best fighters di kick boxing , in programma al 105 stadium di Rimini, è stato sorpreso a Fotografare con il proprio smartphone ...

Como : litigano per questioni di traffico e uno dei due spara - Denunciato (2) : (AdnKronos) - Sul posto sono intervenuti agenti della polizia che hanno ricostruito l'intera vicenda, identificando le persone coinvolte e mettendosi alla ricerca del centauro. L'uomo, risultato pregiudicato per reati specifici contro il patrimonio e in materia di armi, è stato rintracciato alle 22

Como : litigano per questioni di traffico e uno dei due spara - Denunciato : Milano, 18 giu. (AdnKronos) - Una lite per motivi di traffico e un uomo estrae una pistola ed esplode un colpo. E' accaduto ieri a Como. Un uomo è stato denunciato per minaccia aggravata dall'uso delle armi, detenzione e porto abusivo di arma da sparo, detenzione di oggetti atti ad offendere e esplo

LUCCA - BULLISMO CONTRO PROF : 3 DEI 6 DenunciaTI RIMANDATI/ Ultime notizie : la scuola così li “assolve”? : BULLISMO, offese a PROF LUCCA: solo 8 studenti promossi su 26: 8 RIMANDATI, 10 bocciati. Ultime notizie: tre dei sei bulli sono stati "graziati", il preside parla di "amarezza"(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 22:08:00 GMT)

Sciopero dei tassisti in aeroporto - Uritaxi : 'Pronti a Denunciare il sindaco Di Primio' : Approfondimenti 'Contro questo torto, occupiamo l'aeroporto' , Chieti non vuole essere più la 'cenerentola' 5 luglio 2013 Il Tar: no tassisti teatini e di comuni limitrofi all'aeroporto 28 luglio 2014 ...

Panzironi Denunciato dall'Ordine dei Medici di Roma per la sua dieta 'per vivere 120 anni' : Con l'arrivo dell'estate e della temutissima 'prova costume', in molti si mettono alla ricerca di diete rapide, che permettano in pochissimo tempo di smaltire i chili in eccesso. Se questa, però, appare solo come una soluzione momentanea che, nella maggior parte dei casi, fallisce negli intenti, il giornalista Romano Adriano Panzironi si è spinto oltre, arrivando a proporre una miracolosa dieta che ha indignato la Medicina ufficiale [VIDEO]. La ...

Migranti - la Denuncia del garante dei detenuti : “Strutture scadenti e criticità nei rimpatri” : Dalla relazione del garante dei detenuti presentata oggi in Parlamento emergono le condizioni critiche delle strutture per i Migranti. I Cpr versano in pessime condizioni materiali e igieniche, non prevedono attività per i trattenuti e i loro diritti non sono rispettati. Critiche anche per tempi e modi dei rimpatri.Continua a leggere

L’Ordine dei Medici Denuncia Adriano Panzironi - ideatore della dieta “per vivere 120 anni” : Da anni Adriano Panzironi, giornalista pubblicista, sui social e sulle tv locali sponsorizza speciali integratori che guarirebbero diverse malattie come anche il diabete e l'Alzheimer. Ha inoltre elaborato uno speciale regime alimentare che promette di allungare la vita fino a 120 anni. L’Ordine dei Medici di Roma lo accusa di “esercizio abusivo della professione medica”.Continua a leggere

Violazione dei diritti negli hotspot - aumento dei carcerati e dei bambini : la Denuncia del Garante dei detenuti : Scadenti condizioni materiali e igieniche delle strutture per i migranti, scarsa trasparenza e mancanza di un sistema di registrazione degli eventi critici, assenza di una procedura di reclamo per far valere violazioni. Sono alcune delle principali carenze messe in luce nella relazione annuale dal Garante delle persone detenute e private della libertà presentata al Parlamento.A distanza di poco più di un anno dall'entrata i vigore ...

Il comandante provinciale dei carabinieri De Vita : 'Così scopriamo sui social i reati che nessuno Denuncia' : Duemilacinquecento telecamere, che includono quelle di altre forze di polizia e del comune di Roma. Monitoraggio dei social network per intercettare emergenze e allarmi non denunciati alle centrali. ...