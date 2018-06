ilfattoquotidiano

: Dell’Utri, Faraone lo va a trovare in carcere: “Gli ho detto che sono del Pd. Mi ha risposto: Perché ancora esiste?” - fattoquotidiano : Dell’Utri, Faraone lo va a trovare in carcere: “Gli ho detto che sono del Pd. Mi ha risposto: Perché ancora esiste?” - Cascavel47 : Dell’Utri, Faraone lo va a trovare in carcere: “Gli ho detto che sono del Pd. Mi ha risposto: Perché ancora esiste?… - TutteLeNotizie : Dell’Utri, Faraone lo va a trovare in carcere: “Gli ho detto che sono del Pd. Mi ha… -

(Di martedì 26 giugno 2018) È andato a trovarlo ine quando gli hadi essere un esponente del Partito democratico, lui gli ha risposto: “Perché ancora esiste?“. Non ha perso il senso dell’umorismo Marcello Dell’Utri, detenuto neldi Rebibbia dove ha ricevuto la visita di Davide, senatore del Pd e capogruppo dem in commissione Sanità a Palazzo Madama. La politica non gli interessa, studia, segue lo sport e quando gli hoche ero del Pd mi ha risposto: Perché ancora esiste?. Ci siamo fatti una risata, sapendo entrambi che in quel posto ridere è un privilegio. Come in tutte le carceri, anche a Rebibbia, è molto alto il numero di malati psichiatrici, molti di questi in attesa di essere trasferiti nelle Rems (residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza), cheancora 30 in tutta Italia, non in grado di accoglierli tutti. Ci sta a cuore conoscere i ...