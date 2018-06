De Priamo | delibera Raggi su gioco azzardo tardiva e lacunosa

romadailynews

(Di martedì 26 giugno 2018) De: Come al solito i grillini s’incagliano da soli Roma – Di seguito la nota del capogruppo di FdI in Campidoglio, Andrea De. “Riteniamo che l’Ordinanza firmata oggi dalla sindaca di Roma, che disciplina gli orari di funzionamento degli apparecchi dacon vincita in denaro, sia un provvedimento tardivo – come sottolineato da una nostra recente interrogazione-. Lacunoso in alcuni aspetti. Ci sembra manchino, infatti, tutte quelle attenzioni che fanno da corollario ad un quadro che regolamenti la lotta alla ludopatia. Ci riferiamo, in particolare, alla premialità attraverso sgravi fiscali per gli esercenti che rimuovono o rinunciano ad installare le macchinette. Così come le avvertenze sui rischi all’da inserire nelle sale. Nonché l’autotest per i consumatori. Sono assenti, quindi, proprio questi elementi innovativi. ...