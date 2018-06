Dazi | Trump minaccia l’Europa | “Stiamo lavorando sulle auto”

Trump : Dazi per moto Harley e auto da Ue : 18.22 "Harley Davidson deve sapere che non potrà rivendere le loro moto negli Usa senza pagare una nuova tassa salata". Il presidente Usa Trump così twitta in risposta alla decisione della nota casa di motociclette di spostare una parte della sua produzione all'estero. Il presidente statunitense twitta anche sui dazi auto,accusando l'Europa di essersi avvantaggiata rispetto agli Usa con i suoi dazi e le sue barriere commerciali."Stiamo ...

Dazi - Marchionne : “Capisco la posizione di Trump - non è la fine del mondo. Alla fine si troverà un equilibrio diverso” : “Io capisco la posizione di Trump, politicamente la capisco. Credo che bisogna correggere delle anomalie negli scambi commerciali a livello internazionale. E lui ha una forza straordinariamente diretta nel cercare di correggerli, è immediato”. Così Sergio Marchionne, a margine di un evento a Roma, sui Dazi americani. “L’obiettivo Alla fine sarà un altro: credo che ci sarà una base su cui ristabilire un equilibrio diverso ...

Dazi - Harley Davidson vuole spostare parte della produzione fuori dagli Usa. Trump attacca : “Sarà la loro fine” : Le Harley Davidson, simbolo dei motori made in Usa, sono pronte a lasciare il Paese. La società prevede infatti di spostare al di fuori degli Stati Uniti una parte della sua produzione di moto destinate all’export in Europa per sfuggire ai Dazi introdotti lo scorso 22 giugno da Bruxelles. Una mossa che non è andata giù a Donald Trump. E il presidente Usa minaccia: “Se vanno via, per loro sarà l’inizio della fine“. Secondo la Harley, ...

Dazi - Mnuchin contro Navarro : la Casa Bianca di Trump divisa sulla Cina : NEW YORK - Steven Mnuchin contro Peter Navarro. Nella grande guerra di Donald Trump contro la Cina c'è anche una battaglia tutta intestina, tra due

Trump annuncia i Dazi contro le auto europee. E attacca la Harley Davidson : La guerra commerciale tra Europa e Usa non si ferma. Negli Stati Uniti arrivano i dazi sulle auto di fabbricazone europea. Il presidente Donald Trump lo ribadisce su Twitter: "Stiamo completando il nostro studio sui dazi per le auto dall"Ue, sulle quale hanno a lungo lucrato a scapito degli Usa attraverso barriere commerciali e tariffe. Alla fine ci metteremo in pari, e non ci vorrà molto". Intanto Trump replica alla Harley-Davidson, che ieri ha ...

