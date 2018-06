Dazi | Trump | Harley-Davidson pagherà tasse salate per rivendere negli Usa

Trump avverte l'Ue - 'stiamo finendo il lavoro sui Dazi delle auto' : "Stiamo finendo il nostro studio sulle tariffe sulle auto dalla Ue": così Donald Trump torna a minacciare su Twitter il Vecchio Continente accusandolo di essersi avvantaggiato rispetto agli Usa con i ...

Trump annuncia i Dazi contro le auto europee. E attacca la Harley Davidson : La guerra commerciale tra Europa e Usa non si ferma. Negli Stati Uniti arrivano i dazi sulle auto di fabbricazone europea. Il presidente Donald Trump lo ribadisce su Twitter: "Stiamo completando il nostro studio sui dazi per le auto dall"Ue, sulle quale hanno a lungo lucrato a scapito degli Usa attraverso barriere commerciali e tariffe. Alla fine ci metteremo in pari, e non ci vorrà molto". Intanto Trump replica alla Harley-Davidson, che ieri ha ...

Harley Davidson delocalizza la produzione per sfuggire ai Dazi di Trump : L'Harley-Davidson, la storica azienda statunitense delle motociclette che hanno fatto innamorare mezzo mondo, saluta la madrepatria alzando un polverone. Non c'entrano però motori ingolfati, pistoni ...

Scorte di moto e fuga dagli Usa : così l’Harley Davidson risponde ai Dazi di Trump : fuga da Milwaukee. Che detto così sembra quasi un film, di quelli d’azione dove il protagonista scappa in sella ad una fiammante motocicletta. Magari proprio una Harley Davidson, la leggendaria azienda del Wisconsin che negli ultimi mesi si è ritrovata coinvolta nella guerra commerciale tra Stati Uniti ed Europa. Vittima, suo malgrado, dei balzelli che l’UE ha imposto su alcuni prodotti tipicamente americani in risposta ai dazi che ...

Auto - Trump e i Dazi americani : ecco le disastrose conseguenze sui brand italiani : Se i dazi al 20% sulle importazioni di Auto in America diventassero realtà la situazione per l’occupazione italiana potrebbe diventare disastrosa Se le minacce di Trump relative all’introduzione di dazi del 20% sulle Auto importate dall’Europa dovrebbero diventare realtà, per l’industria Automobilistica del nostro paese – ed in particolare per l’occupazione italiana – ci sarebbero danni enormi, praticamente incalcolabili. Ricordiamo ...

Dazi boomerang per Trump - : Finanza & Dintorni A colpi di Dazio non si va da nessuna parte. La prima lezione Trump la riceve in casa: Harley Davidson vuole spostare parte della produzione fuori dagli USA per arginare i danni ...

Borse - il lunedì nero dei Dazi di Trump : 'Stranieri, state alla larga dalle nostre aziende tecnologiche!'. Anche se ancora manca l'abituale tweet di conferma, Donald Trump ha già deciso: d'ora in poi, gli investimenti delle imprese ...

Dazi di Trump - il mito Harley Davidson sgomma e va via : addio America : Ma se la Harley-Davidson decide di essere sempre meno made in Usa, allora la politica dei Dazi voluta dal tycoon rischia di andare a farsi benedire. Perché il primo effetto della guerra commerciale ...

Dazi - Trump : sorpreso dalla decisione della Harley-Davidson : Donald Trump si dice "sorpreso" che la "Harley-Davidson, di tutte le società, è la prima ad alzare bandiera bianca", dopo la decisione di spostare parte della produzione fuori dagli Usa per arginare i ...

Borse - lunedì nero : Milano -2 - 44% : pesa il nuovo piano Trump sui Dazi : Borse europee fortemente negative dopo i piani dell'amministrazione Trump , svelati dal Wall Street Journal, per frenare l'avanzata della Cina nei settori ad alta tecnologia. E questo a pochi giorni ...

