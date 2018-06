Dazi su auto | Marchionne | ' Capisco Trump | non è la fine del mondo'

Guerra commerciale - Trump in un tweet : 'non ci vorrà molto per Dazi su auto Ue' : Un nuovo tweet di Donald Trump alimenta ulteriormente i timori sull'escalation della Guerra commerciale.

Trump avverte l'Ue - 'stiamo finendo il lavoro sui Dazi delle auto' : "Stiamo finendo il nostro studio sulle tariffe sulle auto dalla Ue": così Donald Trump torna a minacciare su Twitter il Vecchio Continente accusandolo di essersi avvantaggiato rispetto agli Usa con i ...

Trump annuncia i Dazi contro le auto europee. E attacca la Harley Davidson : La guerra commerciale tra Europa e Usa non si ferma. Negli Stati Uniti arrivano i dazi sulle auto di fabbricazone europea. Il presidente Donald Trump lo ribadisce su Twitter: "Stiamo completando il nostro studio sui dazi per le auto dall"Ue, sulle quale hanno a lungo lucrato a scapito degli Usa attraverso barriere commerciali e tariffe. Alla fine ci metteremo in pari, e non ci vorrà molto". Intanto Trump replica alla Harley-Davidson, che ieri ha ...

Auto - Trump e i Dazi americani : ecco le disastrose conseguenze sui brand italiani : Se i dazi al 20% sulle importazioni di Auto in America diventassero realtà la situazione per l’occupazione italiana potrebbe diventare disastrosa Se le minacce di Trump relative all’introduzione di dazi del 20% sulle Auto importate dall’Europa dovrebbero diventare realtà, per l’industria Automobilistica del nostro paese – ed in particolare per l’occupazione italiana – ci sarebbero danni enormi, praticamente incalcolabili. Ricordiamo ...

Dazi auto : gli effetti sul Pil dell'area euro. Allarme Moody's : L'economia più colpita sarà la Germania, visto che il settore delle quattro ruote rappresenta il 6,9% del Pil. Sul fronte opposto, la Grecia: il settore auto rappresenta solo lo 0,6% del Pil. Per l'...

Katainen - risponderemo ai Dazi sulle auto di Trump : L'Ue risponderà nel caso prendano forma i piani del presidente Donald Trump di imporre dazi al 20% sull'import di auto costruite in Europa. "Non voglio speculare", ha detto il vicepresidente della ...

Più Dazi per tutti - da Pechino a Bruxelles. Katainen : "Se Trump colpirà le auto europee - reagiremo" : L'Ue risponderà nel caso prendano forma i piani del presidente Dondald Trump di imporre dazi al 20% sull'import di auto costruite in Europa. "Non voglio speculare", ha detto il vicepresidente della Commissione Ue Jyrki Katainen, in merito alle indiscrezioni del fine settimana sull'apertura di un nuovo fronte commerciale. "Naturalmente, se ci saranno misure dobbiamo rispondere a Trump, così come abbiamo fatto con i dazi su acciaio e ...

Dazi auto - mina da 5 miliardi in Italia : Daimler-Mercedes ha subito lanciato un profit warning sul 2018, preoccupata che i Dazi Usa possano frenare l'export dei veicoli prodotti in Alabama (i Suv, la Classe C e, in futuro, anche le auto elettriche) verso la Cina. Per Volvo, invece, la notizia dei Dazi di Donald Trump sui veicoli esportati verso gli Stati Uniti, è arrivata nel pieno dei festeggiamenti per l'apertura, nella Carolina del Sud, della prima fabbrica in Nord America. Un ...

UE pronta a reagire alle minacce di Trump sui Dazi alle auto - : L'Unione Europea sarà costretta ad implementare misure di ritorsione se gli Stati Uniti imporranno dazi sulle importazioni delle automobili prodotte nei Paesi UE, ha dichiarato il vicepresidente della ...

Dazi - la minaccia di Trump sulle auto mette a rischio 300 miliardi di scambi : La Commissione stima che non siano solo a rischio gli affari europei, ma la stessa economia americana con 'fino a 180mila posti di lavoro a rischio', oltre al fatto che gli impatti sarebbero ...

Alimentari e automobili a rischio Dazi in Usa : trema il made in Italy : Economia, sviluppo e occupazione sono le realtà che la guerra dei dazi rischia di mettere in ginocchio. Lo stesso presidente della Bce, Mario Draghi, ha lanciato l'allarme sul pericolo che le ...

Trump lancia ultimatum all'Europa : 'Pronti i Dazi sulle auto'. Costruttori tedeschi in allarme : NEW YORK - Donald Trump lancia l'ultimatum all'Europa: se Bruxelles non abolirà le barriere e le tariffe commerciali che danneggiano aziende e lavoratori americani, Washington...