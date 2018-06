Dazi | Marchionne | “Capisco la posizione di Trump | non è la fine del mondo Alla fine si

Fca - Marchionne : Dazi Trump gestibili - Ue non esageri risposta : Roma, 26 giu. , askanews, I dazi commerciali lanciati dal presidente Usa Donald Trump sono ' gestibili ', bisognerà valutare la situazione in base alle cifre e tarare con attenzione la posizione dell'...

Dazi su auto - Marchionne : 'Capisco Trump - non è la fine del mondo' : "Capisco la posizione di Trump, politicamente la capisco". Lo afferma l'a.d. di Fca, Sergio Marchionne, in merito ai Dazi sulle auto. "Non sono la fine del mondo. E' un problema da gestire: tutto è ...