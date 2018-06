Dazi | Harley Davidson vuole spostare parte della produzione fuori dagli Usa Trump

ilfattoquotidiano

: Harley-Davidson annuncia lo spostamento di parte della produzione fuori dagli #USA. Come Bush nel 2002, #Trump si a… - ivanscalfarotto : Harley-Davidson annuncia lo spostamento di parte della produzione fuori dagli #USA. Come Bush nel 2002, #Trump si a… - sole24ore : Dazi, da Harley Davidson sgarbo a Trump: fuori dagli Usa parte della produzione - repubblica : Effetto dazi: Harley-Davidson sposta alcune produzioni fuori dagli Usa [news aggiornata alle 14:15] -

(Di martedì 26 giugno 2018) Le, simbolo dei motori made in Usa, sono pronte a lasciare il Paese. La società prevede infatti dial didegli Stati Uniti unasuadi moto destinate all’export in Europa per sfuggire aiintrodotti lo scorso 22 giugno da Bruxelles. Una mossa che non è andata giù a Donald. E il presidente Usa minaccia: “Se vanno via, per loro sarà l’iniziofine“. Secondo la, con iintrodotti dall’Ue in risposta a quelli americani su acciaio e alluminio, il costo di una loro moto in Europa aumenta di 2.200 dollari. Delocalizzare “rappresenta l’unica opzione sostenibile” per renderle “accessibili ai consumatori Ue“, spiega il produttore di Milwaukee. Secondo le stime, ipeseranno per 90-100 milioni di dollari l’anno, una cifra che la società a suo dire non intende scaricare sui ...