Dazi di Trump | il mito Harley Davidson sgomma e va via | addio America

Dazi - Trump : sorpreso dalla decisione della Harley-Davidson : Donald Trump si dice "sorpreso" che la "Harley-Davidson, di tutte le società, è la prima ad alzare bandiera bianca", dopo la decisione di spostare parte della produzione fuori dagli Usa per arginare i ...

Borse - lunedì nero : Milano -2 - 44% : pesa il nuovo piano Trump sui Dazi : Borse europee fortemente negative dopo i piani dell'amministrazione Trump , svelati dal Wall Street Journal, per frenare l'avanzata della Cina nei settori ad alta tecnologia. E questo a pochi giorni ...

Dazi - da Harley Davidson sgarbo a Trump : fuori dagli Usa parte della produzione : NEW YORK - La guerra dei Dazi tra Stati Uniti e Europa zittisce i motori della Harley Davidson. L'iconica casa americana di motociclette ha fatto

Harley-Davidson sposta una parte della produzione fuori dagli Usa per evitare i Dazi che la Ue ha messo in risposta a Trump : Harley-Davidson prevede di spostare parte della produzione delle sue moto fuori dagli Stati Uniti in risposta ai dazi europei. Harley stima che ognuna delle sue moto costerà in media 2.200 dollari in più con l'Ue che ha aumentato dal 6% al 21% i dazi sull'import delle sue moto. Nei prossimi 18 mesi Harley aumenterà la produzione nei suoi impianti internazionali, che sono in Australia, Brasile, India e ...

Katainen - risponderemo ai Dazi sulle auto di Trump : L'Ue risponderà nel caso prendano forma i piani del presidente Donald Trump di imporre dazi al 20% sull'import di auto costruite in Europa. "Non voglio speculare", ha detto il vicepresidente della ...

Più Dazi per tutti - da Pechino a Bruxelles. Katainen : "Se Trump colpirà le auto europee - reagiremo" : L'Ue risponderà nel caso prendano forma i piani del presidente Dondald Trump di imporre dazi al 20% sull'import di auto costruite in Europa. "Non voglio speculare", ha detto il vicepresidente della Commissione Ue Jyrki Katainen, in merito alle indiscrezioni del fine settimana sull'apertura di un nuovo fronte commerciale. "Naturalmente, se ci saranno misure dobbiamo rispondere a Trump, così come abbiamo fatto con i dazi su acciaio e ...

G7 : occhi aperti ai Dazi di Trump e alla situazione politica italiana : Si fa sempre più complicato il vertice dei ministri finanziari e dei governatori delle banche centrali, organizzato per semplificare l'incontro con i capi di stato di Charlevoix. L'ultima manovra dell'amministrazione Trump riguardo ai dazi [VIDEO] ha creato malcontenti anche all'interno del governo statunitense. Anche la politica liberale canadese portata avanti da Justin Trudeau rischia di essere minacciata. Tutto questo perché di fatto non ci ...

UE pronta a reagire alle minacce di Trump sui Dazi alle auto - : L'Unione Europea sarà costretta ad implementare misure di ritorsione se gli Stati Uniti imporranno dazi sulle importazioni delle automobili prodotte nei Paesi UE, ha dichiarato il vicepresidente della ...

Dazi - la minaccia di Trump sulle auto mette a rischio 300 miliardi di scambi : La Commissione stima che non siano solo a rischio gli affari europei, ma la stessa economia americana con 'fino a 180mila posti di lavoro a rischio', oltre al fatto che gli impatti sarebbero ...

Trump : 'Gemania kaputt' - annunciati Dazi sulle auto europee - colpiti duramente i tedeschi : Poche ore fa il presidente americano Trump, ha mandato in rete un tweet potenzialmente dirompente, annunciando dazi del 20% sulle auto d'importazione europee, ciò come ritorsione a quelli annunciati ieri dall'Ue su alcuni prodotti americani. I provvedimenti europei a loro volta, sono la risposta ad altri dazi decisi in precedenza da Trump su prodotti dell'Unione: la spirale si allarga e sembra proprio che una guerra commerciale globale ...

