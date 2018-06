Dazi | Di Maio | usarli per proteggerci non è isolamento

meteoweb.eu

: La nostra idea di futuro è diversa da quella di Salvini e Di Maio, noi siamo contro la chiusura e le barriere. I da… - matteorenzi : La nostra idea di futuro è diversa da quella di Salvini e Di Maio, noi siamo contro la chiusura e le barriere. I da… - massimoneri90 : Dazi: Di Maio, protezione contro minacce - Ultima Ora - - massimoneri90 : Dazi: Di Maio, protezione contro minacce - Ultima Ora -

(Di martedì 26 giugno 2018) Roma, 26 giu. (AdnKronos) – “Non sono per l’dell’Italia. Ma come Italia, con un sistema produttivo così particolare, dei prodotti così unici non dobbiamo avere paura di affrontare il tema deipere questo non vuol dire isolarsi”. Lo afferma il ministro dell’Interno e Sviluppo economico Luigi Di.Per il vicepremier, la possibilità di introdurre“significa cominciare ad aprire i rubinetti con paesi che ci rispettano economicamente e rispettano le nostre specialità, ma chiudere i rubinetti con altri paesi che non rispettano le nostre specialità e rappresentano una minaccia con i loro prodotti a basso costo”. L'articolo: Dipernon èMeteo Web.