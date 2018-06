David Lynch Donald Trump? Potrebbe essere uno dei più grandi presidenti della

David Lynch 'Trump potrebbe essere uno dei più grandi presidenti Usa' : "Donald Trump potrebbe finire per diventare uno dei più grandi presidenti della Storia americana". Così ha detto David Lynch in un'intervista al Guardian e le sue parole hanno fatto il giro del web, ...

David Lynch : «I film che non giro più. Le idee che ancora ho» : «Oggi come oggi non potrei girare un film perché i film che faccio io non durerebbero a lungo nelle sale». David Lynch ne è convinto, fermo sulla sua posizione di non realizzare più una pellicola in futuro, lasciando che sia la terza stagione di Twin Peaks l’ultimo lavoro a portare la sua firma. «Questo non significa che non abbia idee», chiarisce il regista al The Guardian, pronto a riconoscere il castello di intuizioni e spunti che gli ...

David Lynch shock - dall’enigma Twin Peaks 4 a Donald Trump “Tra i più grandi presidenti USA della storia” : Dopo la fine del revival, David Lynch è sempre stato ambiguo su un possibile Twin Peaks 4. Inizialmente, il regista è stato pressato dal pubblico, ansioso di scoprire cosa si celasse dietro quella sconvolgente conclusione e se effettivamente la serie cult fosse giunta al termine. Senza indugio, l'emblematico cineasta ha replicato di non avere in programma nessun'altra stagione per la sua creatura. Almeno per i prossimi dieci anni, come ...

Tre cose di David Lynch spiegate da David Lynch : In una specie di biografia ha raccontato com'è nata una scena di "Velluto blu", com'è stato conoscere Michael Jackson e perché c'è una rana-falena in "Twin Peaks" The post Tre cose di David Lynch spiegate da David Lynch appeared first on Il Post.

UNA STORIA VERA/ Su Iris il film diretto da David Lynch (oggi - 14 giugno 2018) : Una STORIA VERA, il film in onda su Iris oggi, giovedì 14 giugno 2018. Nel cast: Richard Farnsworth, Sissy Spacek e Harry Dean Stanton, alla regia David Lynch. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 11:02:00 GMT)

David Lynch da Twin Peaks ad Amazon - il regista ha aperto il suo negozio di t-shirt a tema : Terminata Twin Peaks, David Lynch si è preso un periodo di meritato riposo per darsi a un'altra forma d'arte. Il visionario regista è sbarcato su Amazon dove ha aperto il suo negozio di t-shirt a tema. Gli articoli al momento sono disponibili sullo store americano al prezzo di 26 dollari ciascuno. Il suo negozio si chiama Studio David Lynch che vende una linea di 50 t-shirt, tutte di diversi colori, e accuratamente disegnate e create da lui. ...

Showtime punta su Twin Peaks 3 agli Emmy Awards con David Lynch - Kyle MacLachlan e Laura Dern (video) : Manca ancora un mese all'annuncio delle nomination ai prossimi Emmy Awards, ma Showtime prepara il terreno e punta tutto su Twin Peaks 3. L'acclamato revival della serie cult di David Lynch ha debuttato lo scorso anno sul network americano - in Italia è stata trasmessa in contemporanea su Sky Atlantic - e ha fin da subito ricevuto ottime critiche da ogni parte del mondo. In realtà, David Lynch aveva già ottenuto numerose candidature agli Emmy ...

