Daria e Jodie | MTV al lavoro sul revival della serie cult

(Di martedì 26 giugno 2018)presto torneranno in tv: la conferma arriva direttamente dagli MTV Studios che hanno annunciato la lavorazione di unaE’ tempo di, reboot e prequel. Dopo le conferme di Game of Thrones e Charmed, ecco arrivare un’altra bella notizia per i nostalgici delletv anni ’90. MTV Studios ha annunciato di essere aper ildi: si farà iltorna in tv. A 21 anni esatti dalla messa in ondaprima stagione, la sarcastica liceale è pronta a tornare con una nuovache attenzione non sarà un reboot. La, nata come uno spin-off di “Beavis e Butthead” è stato uno dei successi degli anni ’90 di MTV. Un successo enorme fatto di 5 stagioni e ben 62 episodi e due film arrivati sul grande schermo. Nel 2002 poi la chiusura con l’arrivederci dial suo ...