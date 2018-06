Danimarca - Francia | cronaca diretta | risultato in tempo reale

Danimarca-Francia - Mondiali 2018 : orario d'inizio e come vederla in tv : Potrete vivere minuto per minuto le emozioni della partita anche attraverso la diretta live testuale su OA Sport. PROGRAMMA E orario Martedì 26 giugno Mondiali 2018 Gruppo C Stadio Luzniki, ore 16.00:...

Danimarca-Francia - Mondiali 2018 : le probabili formazioni. Ballottaggio Pogba-N’Zonzi nella metà campo transalpina : Oggi pomeriggio alle ore 16 va in scena Danimarca-Francia, match del girone C valido per i Mondiali 2018. Una sfida attesissima, in cui si deciderà chi passerà il turno come testa di serie. I transalpini sono già qualificati e hanno due risultati su tre a loro favore per chiudere al comando nella classifica del raggruppamento, mentre i danesi non devono perdere altrimenti rischiano di essere eliminati nel caso in cui in contemporanea ...

Danimarca-Francia - Mondiali 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv : Primato in classifica in palio nel match tra Danimarca e Francia, in programma oggi, martedì 26 giugno, allo stadio Luzniki di Mosca. Ma per gli scandinavi una sconfitta potrebbe anche comportare il terzo posto nel girone e la conseguente eliminazione dai Mondiali 2018 in Russia. Ci sono tutti gli ingredienti per un match spettacolare oggi tra due squadre dotate di un tasso tecnico notevole, ma finora entrambe poco brillanti sul piano della ...

Mondiali 2018 : le quote di William Hill per Uruguay-Russia e Danimarca-Francia : Mondiali 2018 – I padroni di casa scenderanno in campo contro l’Uruguay: entrambe le squadre sono già matematicamente qualificate e il match di oggi servirà a stabilire gli incroci degli ottavi di finale. La Russia arriva alla sfida con un giorno di riposo in più e ha dalla sua il fattore campo, ma sulla lavagna di William Hill Scommesse Sportive, il più autorevole bookmaker britannico, le quote sono in perfetto equilibrio: i segni 1 e 2 ...

Calcio - Mondiali 2018 : la Francia sfida Eriksen e compagni per blindare il primo posto - Danimarca al bivio decisivo : Un punto a testa per raggiungere a braccetto l’obiettivo. Ma le insidie sono dietro l’angolo e tutto può ancora succedere per Francia e Danimarca, impegnate domani, martedì 26 giugno, nell’ultima partita del gruppo C dei Mondiali 2018 in Russia. Alle ore 16.00 allo stadio Luzniki di Mosca le due compagini, che occupano rispettivamente il primo e il secondo posto nel girone, hanno tutto l’interesse a giocare a viso aperto ...

Mondiali 2018 - Danimarca-Francia : programma - orario e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni : Il programma ufficiale recita semplicemente: Danimarca Francia, gruppo C, terza partita, ore 16, stadio Luzhniki di Mosca. Dietro una partita decisiva per differenti motivi si cela in realtà una facile definizione: “la sfida del destino”. Su cinque confronti occorsi tra Europei e Mondiali, quattro volte una delle due squadre ha poi vinto la manifestazione. Per tre volte l’onore è spettato alla Francia (Euro 1984, Mondiali 1998 ...

Pronostico Danimarca-Francia - 26-06-2018 e Analisi : Mondiali 2018, Analisi e Pronostico di Danimarca-Francia, Martedì 26 Giugno 2018. Ai galletti basta un pareggio, così come ai danesi. Danimarca-Francia, martedì 26 giugno. Didier Deschamps ha già la qualificazione in pugno e potrebbe arrivare primo pareggiando nella sua terza partita. Anche la Danimarca con lo stesso risultato potrebbe qualificarsi come seconda nel proprio girone. La differenza è nei possibili avversari che si dovranno ...

Mondiali Russia 2018 - le formazioni di Danimarca-Australia - Francia-Perù e Croazia-Argentina : Danimarca-Australia-Tre match fondamentali che potrebbero segnare il futuro di nel mondiale di Danimarca, Francia e Argentina. Queste le tre favorite dei match di oggi, ma attenzione alle sorprese. Francia forte della prima vittoria contro l’Australia, sfida il Perù. Danimarca in campo contro l’Australia. Una sconfitta per l’Australia potrebbe coincidere con l’eliminazione dal Mondiale. Occhio al […] L'articolo ...

Mondiali 2018 - il programma del 21 giugno : Danimarca-Australia alle 14 - Francia-Perù alle 17 - Argentina-Croazia alle 20 : Dopo l'ennesima prestazione da urlo di Cristiano Ronaldo, che ha firmato il primo successo del Portogallo contro il Marocco, oggi tocca a Leo Messi dimostrare di non essere da meno, nel big match serale contro la Croazia che sa tanto di ultima spiaggia. Idem per Australia e Perù, che oggi si giocano molto in chiave qualificazione. E allora ecco il programma dettagliato delle partite del 21 giugnoDanimarca-Australia (14:00)Quarto match di ...

