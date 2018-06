Dal Comune lavoro solo ai monfalconesi doc

Verona : al via centri estivi ricreativi 2018 organizzati Dal Comune (2) : (AdnKronos) - I Cer si suddividono in quattro turni e le attività vengono svolte dal lunedì al venerdì, con accoglienza dalle 7.45 alle 9 e uscita dalle 16 alle 16.30. Quest’anno il filo conduttore di tutte le attività proposte è “CERwood… L’incanto della natura”, tema scelto per la promozione di un

Verona : al via centri estivi ricreativi 2018 organizzati Dal Comune : Verona, 26 giu. (AdnKronos) – Hanno preso il via con i pre-cer le attività dei centri estivi ricreativi 2018, organizzati dall’assessorato all’Istruzione del Comune di Verona in collaborazione con la Cooperativa sociale Aldia. I pre-cer, rivolti ai ragazzi dai 6 ai 12 anni (14 anni se diversamente abili certificati da autorità competenti), quest’anno sono iniziati con due settimane in anticipo rispetto ai regolari 4 turni ...

Verona : al via centri estivi ricreativi 2018 organizzati Dal Comune (2) : (AdnKronos) – I Cer si suddividono in quattro turni e le attività vengono svolte dal lunedì al venerdì, con accoglienza dalle 7.45 alle 9 e uscita dalle 16 alle 16.30.Quest’anno il filo conduttore di tutte le attività proposte è ‘CERwood”¦ L’incanto della natura”, tema scelto per la promozione di un percorso di educazione ambientale e di rivalutazione degli spazi verdi in città. mentre la festa conclusiva dei ...

Malato terminale vuole sposarsi - ma Dal Comune non arriva il certificato : 'Potrei non vivere abbastanza' : Da due settimane Francesco Cars vive un incubo. Ha richiesto un certificato al Comune di Napoli utile per contrarre il matrimonio ma finora non è arrivato nulla. Il rito è fissato per il 4 luglio, e ...

De Luca attacca Dema : Dal Comune soldi soltanto per una sagra La replica : 'Parole squallide' : 'I numeri parlano, nei tre anni passati la Regione Campania ha investito 12 milioni e il Comune 700.000 mila euro, risorse che bastano per una sagra non per il San Carlo'. Lo ha detto il presidente ...

Bufera sul Comune di MadDaloni : 'Scambio tra politica e camorra' - sequestrati gli atti delle elezioni : É lo scambio elettorale politico-mafioso l'ipotesi di reato al centro della Bufera giudiziaria che si è abbattuta sul Comune di Maddaloni dove, da questa mattina, la polizia sta acquisendo una serie ...

Roma - camion bar via Dal centro storico : stretta sul commercio del Comune : Dal freno a mano tirato sulle nuove bancarelle in rotazione , non ce ne potranno essere delle nuove, allo stop delle sostituzioni che nel tempo hanno portato più operatori a occupare un banco. Dalla ...

Roma - cinghiali mangiano tra i cassonetti. ‘Vengono Dal parco gestito Dalla Regione’. “È compito del Comune pulire le strade” : È il “cinghiale randagio” che rovista nei cassonetti l’ultima frontiera della “fattoria Roma”. Claudia Daconto, giornalista ed esponente renziana del Pd, ha reso virale la foto di alcuni suini che rovistavano nell’immondizia abbandonata ai bordi di alcuni cassonetti in una via del quartiere Monte Mario. Un’immagine non proprio inedita nella Capitale, specie sul fronte nord-ovest, dove ogni giorno i cinghiali escono dal parco dell’Insugherata e ...

Migranti - lavoro e povertà Conte Dalla Merkel punterà ad avere un progetto comune : Condividere la gestione del fenomeno migratorio, in base allo slogan «chi mette piede in Italia, mette piede in Europa», e insistere sulla promozione di centri di identificazione in Africa. Ospite stasera a Berlino della cancelliera Angela Merkel, il premier Giuseppe Conte avrà modo di ripetere anche alla leader tedesca le richieste italiane sull’i...

Campania choc - pacco bomba arriva al Comune ed esplode : avvocato gravissimo in ospeDale : Un pacco bomba è stato recapitato nel Comune di Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno. Era indirizzato al Giampiero Delli Bovi (nella foto), avvocato e collaboratore stretto...