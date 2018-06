Dal 26 al 28 giugno la città di Napoli protagonista della prevenzione cardiovascolare

Shameless 8 in chiaro su Italia2 Dal 26 giugno : la trama della nuova stagione : Shameless 8 sbarca in chiaro su Italia2 per la gioia di tutti coloro che non possono e non vogliono rinunciare ai Gallagher in attesa di capire cosa succederà nella nona stagione. Dopo il primo passaggio su Mediaset Premiu, Shameless 8 da oggi, 26 giugno, andrà in onda nel prime time di Rai2 con un doppio episodio a settimana a cominciare dai primi due "Ti porgo le mie scuse" e "Mali estremi". Nei primi due episodi il pubblico ritroverà un ...

Ciclismo - Dal 28 al 30 giugno in scena il Trofeo Antonietto Rancilio : Il count-down scandisce -2 alla edizione 2018 del Trofeo Antonietto Rancilioed in casa GS Rancilio tutto è ormai pronto Sulla scorta del successo della scorsa edizione, anche per il 2018 il Trofeo Antonietto Rancilio vedrà 3 competizioni differenti, il 35° Trofeo Rancilio per Elte-U23, il 2° Trofeo Rancilio “Ladies” e il 2° Trofeo Rancilio “InLine”. “Abbiamo voluto mantenere questa formula ampliata per il Trofeo Rancilio che vede inserite due ...

LE COMPAGNIE DEL GRUPPO ONORATO PARTNER DEL FESTIVAL LETTERARIO DI GAVOI - IN SARDEGNA - CHE SI SVOLGERÀ Dal 28 GIUGNO AL 1 LUGLIO : Fra Nuoro e il Gennargentu, si SVOLGERÀ una quattro giorni di letture, spettacoli e divertimento. È L´Isola delle Storie - FESTIVAL LETTERARIO della SARDEGNA, che si terrà dal 28 GIUGNO al 1 LUGLIO ...

Ospiti di Dimmidite di Niccolò Agliardi su Rai1 - al via Dal 26 giugno prima del nuovo album Resto : Gli Ospiti di Dimmidite di Niccolò Agliardi sono finalmente ufficiali. Il programma partirà dal 26 giugno con la conduzione del celebre cantautore, che si appoggerà a un format innovativo con la produzione di Anele. La novità di Rai1 andrà in onda in seconda serata con Fabrizio Moro come primo ospite del giro d'Italia compiuto dalla produzione. Alla partecipazione di Fabrizio Moro, reduce dal successo allo Stadio Olimpico del 16 giugno, ...

“Luna Piena in Capricorno”. L'oroscopo di Simon and The Stars (Dal 25 giugno al 1° luglio) : ARIETEQuesta è una settimana decisiva per il lavoro. La Luna Piena, al massimo del suo splendore, illumina la casa della carriera e permette di fare un passaggio davvero importante. Per i più giovani (ma non solo) che hanno portato avanti un periodo di praticantato, di affiancamento ad un nuovo lavoro, arriva il tempo delle conferme. Così come si inizia a chiarire il futuro di chi ha chiuso un progetto, anche in azienda, e ...

Aggiornamento GAE 2018 - Dal 21 giugno al 9 luglio : chi riguarda? Quale modello usare? : Il Miur ha disposto l’Aggiornamento GaE con il Decreto prot. n.506 del 19 giugno 2018. Il Decreto è corredato dai relativi modelli di domanda. Quali docenti riguarda questo Aggiornamento? E Quale modello devono utilizzare, in base alla propria situazione personale? Aggiornamento GaE 2018: chi e Quale modello Il decreto riguardante l’Aggiornamento GaE 2018 riguarda i […] L'articolo Aggiornamento GAE 2018, dal 21 giugno al 9 ...

Spread - il piano della Lega per uscire Dall'euro che scatenò il panico il 1 giugno : 'Sembrava l'11 settembre' rivela un trader alla guida di un hedge fund. Ma era il primo giugno di quest'anno, un venerdì, solitamente giornata tranquilla in Borsa . Dopo il picco dello Spread del ...

Importanti cambiamenti alla mappa di Fortnite Dal 26 giugno con l’update 4.5 : Fortnite ha in programma il lancio dell’aggiornamento 4.5 per martedì 26 giugno. Uscirà in mattinata e i giocatori si preparano a ricevere tante novità. Prima di tutto sono in arrivo Importanti cambiamenti per la mappa di gioco ciò è trapelato grazie alla mappa interattiv adi IGN. I fan infatti hanno notato significative differenze al covo dei cattivi, cratere di Magazzino Muffito (Dusty Divot) e Pinnacoli Pendenti. L'utente di Reddit UppyGSY ha ...

Alilauro : al via Dal 27 giugno Cilento Blu/Archeolinea (2) : (AdnKronos) - “I vantaggi dell’inserimento dello scalo di Seiano sono misurabili anche in termini di riduzione dei tempi e dei costi di spostamento, in quanto si è stimato che per spostarsi da Napoli a Positano sfruttando le vie del mare si risparmiano fino a 100 minuti (nelle ore di traffico intens

Alilauro : al via Dal 27 giugno Cilento Blu/Archeolinea : Roma, 25 giu. (AdnKronos) - Con la prima partenza prevista mercoledì 27 giugno prenderà il via la stagione 2018 Cilento Blu/Archeolinea, il servizio di collegamento marittimo lungo la costa Campana espletato dal gruppo Lauro in collaborazione con la Regione Campania. Il progetto di mobilità alternat

Alilauro : al via Dal 27 giugno Cilento Blu/Archeolinea : Roma, 25 giu. (AdnKronos) – Con la prima partenza prevista mercoledì 27 giugno prenderà il via la stagione 2018 Cilento Blu/Archeolinea, il servizio di collegamento marittimo lungo la costa Campana espletato dal gruppo Lauro in collaborazione con la Regione Campania. Il progetto di mobilità alternativa via mare prevede l’ implementazione dei collegamenti marittimi mettendo in relazione la fascia costiera cilentana con le città di ...

Alilauro : al via Dal 27 giugno Cilento Blu/Archeolinea (2) : (AdnKronos) – ‘I vantaggi dell’inserimento dello scalo di Seiano sono misurabili anche in termini di riduzione dei tempi e dei costi di spostamento, in quanto si è stimato che per spostarsi da Napoli a Positano sfruttando le vie del mare si risparmiano fino a 100 minuti (nelle ore di traffico intenso) abbattendo di oltre il 40% i costi (carburante e pedaggi, senza contare i parcheggi) e contribuendo così a salvaguardare ...

Alilauro : al via Dal 27 giugno Cilento Blu/Archeolinea (2) : (AdnKronos) – ‘I vantaggi dell’inserimento dello scalo di Seiano sono misurabili anche in termini di riduzione dei tempi e dei costi di spostamento, in quanto si è stimato che per spostarsi da Napoli a Positano sfruttando le vie del mare si risparmiano fino a 100 minuti (nelle ore di traffico intenso) abbattendo di oltre il 40% i costi (carburante e pedaggi, senza contare i parcheggi) e contribuendo così a salvaguardare ...

Oroscopo settimanale di Simon & The stars - previsioni Dal 25 giugno al 1° luglio/ Ariete in crescita : Oroscopo settimanale di Simon & The stars, previsioni dal 25 giugno al 1° luglio: segno per segno. L'Ariete si prepara a una settimana davvero importante, il Toro illuminato dalla Luna.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 16:22:00 GMT)