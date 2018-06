Cynthia Nixon | Miranda di Sex and the City | è orgogliosa del figlio trans

Cynthia Nixon di Sex and the City e la foto con suo figlio transgender : ‘Vi presento Samuel Joseph’ (foto) : Cynthia Nixon di Sex and the City ha presentato al mondo Samuel Joseph, il suo primogenito transgender, con un dolcissimo post affidato a Instagram venerdì 22 giugno, in occasione del Trans Day Of Action (#TDOA). L'attrice e aspirante governatrice dello stato di New York ha condiviso una foto che la ritrae insieme al ventunenne Samuel, o Seph, come viene chiamato in famiglia, durante il giorno del suo diploma. "Sono così fiera di mio figlio ...

Cynthia Nixon rivela il coming out del figlio come transgender : «Chiamatelo Samuel» : Cynthia Nixon ha rivelato il coming out di suo figlio Samuel come transgender in un post via Instagram, nel giorno del Trans Day of Action, per raccontare che in casa loro regna l’armonia e per sensibilizzare sul tema. Centinaia di adolescenti americani, nella stessa giornata, hanno infatti fatto sapere come il momento del coming out in famiglia sia il più difficile. L’attrice, oggi in corsa come prossimo governatore di New York ...

La campagna politica di Cynthia Nixon e le T-shirt a tema Sex and The City : Quando lo scorso marzo Cynthia Nixon ha annunciato l’inizio della sua corsa per diventare governatrice di New York, i fan di Sex and The City non potevano che andare in visibilio. E non solo per simpatia verso il suo cinico e – a suo modo – romantico personaggio nella celebre serie tv americana. L’ex interprete di Miranda Hobbes infatti, è da anni un’impegnata attivista politica a favore delle misure per ...

Cynthia Nixon - tutto sulla Miranda di Sex and the City con un piede in politica! : Il suo debutto nel mondo della recitazione l'ha vista muovere i primi passi a teatro , prendendo parte a diverse pièce nel magico universo di Broadway . In realtà, oltre alla serie televisiva di ...

«A Quiet Passion» : Cynthia Nixon è Emily Dickinson. Il trailer in anteprima : Il binomio genio-solitudine compare ormai in qualunque digressione a carattere letterario. Quasi che il genio, per essere tale, debba essere una sorta di misantropo. È inflazionato, il binomio, eppure, nel caso di Emily Dickinson, è quanto di più fedele alla realtà possa esserci. La poetessa americana, la cui storia è raccontata nel film biografico A Quiet Passion, in sala dal 14 giugno, ha speso la propria vita tra le mura della casa ...

Cynthia Nixon vuole sfidare Cuomo ma ha solo il 5% degli iscritti dalla sua parte : Pensava di avere un consenso più alto , almeno il 25%, , ma gli iscritti democratici che si sono dichiarati dalla sua parte sono appena il 5%. L'attrice Cynthia Nixon , nota per aver interpretato ...