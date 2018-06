Cronisti si diventa | a Bologna 5 giorni di summer school targata ' Dire'

"Corso per Cronisti Sportivi" di OA Sport. Iscrizioni riaperte fino al 20 maggio. Come diventare un giornalista : ... Stefano Arcobelli , La Gazzetta dello Sport, Cristina Chiuso, ex campionessa italiana di nuoto, giornalista e commentatrice tecnica per Eurosport Furio Zara , Corriere dello Sport, Federico ...

“Corso per Cronisti Sportivi” di OA Sport. Iscrizioni riaperte fino al 20 maggio. Come diventare un giornalista : Le numerose richieste di aspiranti giornalisti pervenuteci dopo il 20 aprile, ci hanno spinto a riaprire le Iscrizioni per il “Corso per Cronisti Sportivi” di OA Sport. Il termine ultimo (e tassativo) diventa così quello del 20 maggio 2018. Il corso si propone di porre delle solide e durature fondamenta per coloro che vogliano intraprendere la carriera giornalistica in ogni sua forma: web, cartaceo ed inviato sul campo. Grazie a ...