Cristina Parodi si confessa | «La mia Domenica non è stata un flop Venier al mio posto?

Mara Venier a Domenica In/ L'edizione di Cristina Parodi un flop? Teodoli non è d'accordo : Si torna a parlare di Domenica In a pochi giorni dall'annuncio ufficiale sui palinsesti Rai della prossima stagione. Angelo Teodoli dice no all'etichetta di flop delL'edizione Parodi(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 14:40:00 GMT)

Alessandra Appiano è morta/ Suicidio durante ricovero per depressione : Cristina Parodi - “stento a crederci” : Alessandra Appiano è morta: si è suicidata? Ultime notizie, la scrittrice e conduttrice tv aveva 59 anni. Secondo le prime indiscrezioni sembrerebbe trattarsi di un gesto volontario(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 16:15:00 GMT)

Alessandra Appiano - Cristina Parodi e la straziante rivelazione : 'Quando discutevo con lei...' : Il mondo dello spettacolo sconvolto dalla morte di Alessandra Appiano , scomparsa domenica, probabilmente un suicidio nella clinica in cui era ricoverata per depressione. E al cordoglio si unisce anche ...

MARA VENIER/ Gaffe a Che Tempo che Fa : Cristina Parodi all'oscuro di tutto? : A Che Tempo che fa, MARA VENIER si è lasciata sfuggire lo spoiler relativo alla sua conduzione di Domenica In nella stagione 2018-19. Ecco la sua dichiarazione.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 11:32:00 GMT)

Claudio Lippi al veleno : "Cristina Parodi è asettica - a Domenica In mancanza di rispetto" : Claudio Lippi senza filtri. Al termine della stagione televisiva, il conduttore milanese, 72 anni, si dice insofferente nei confronti della Rai, in cui - afferma - "regna la...

Domenica In - l'ultimatum di Cristina Parodi alla Rai : cosa ha voluto per accettare la conduzione : La prossima stagione di Domenica In ha tutto il sapore del compromesso storico. Cristina Parodi è riuscita a ottenere la conferma della conduzione, come riporta Dagospia , nonostante gli ascolti ...

Claudio Lippi demolisce Cristina Parodi e Domenica In / "Mi hanno fortemente voluto e poi..." : Domenica In, Claudio Lippi demolisce Cristina Parodi e Domenica In in un'intervista per Spy: "Un fallimento, senza contenuti. Le ho scritto un sms per dirle che..."(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 16:27:00 GMT)

CLAUDIO LIPPI DEMOLISCE Cristina Parodi E DOMENICA IN / "Io ignorato" - e ne ha anche per Flavio Insinna... : DOMENICA In, CLAUDIO LIPPI DEMOLISCE CRISTINA PARODI e DOMENICA In in un'intervista per Spy: "Un fallimento, senza contenuti. Le ho scritto un sms per dirle che..."(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 14:30:00 GMT)

Claudio Lippi demolisce Cristina Parodi e Domenica In / "Io ignorato" - adesso vuole di più? : Domenica In, Claudio Lippi demolisce Cristina Parodi e Domenica In in un'intervista per Spy: "Un fallimento, senza contenuti. Le ho scritto un sms per dirle che..."(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 13:53:00 GMT)

Claudio Lippi al veleno con Cristina Parodi : "È stata asettica. Sono stato ignorato" : "L'esperienza di Domenica In mi ha avvilito, mi hanno fortemente voluto nel cast sin dall"inizio, ma dalla prima puntata c"è stato un uso improprio della mia persona e non si è più potuto recuperare", inizia così il deludente bilancio dell'esperienza domenicale di Claudio Lippi su Rai Uno. Intervistato dal settimanale Spy, Lippi non fa sconti a nessuno e senza filtri commenta la sua ultima esperienza televisiva. Nel suo parlare a ruota libera, ...

Claudio Lippi al vetriolo : "A Domenica IN per non fare niente. Cristina Parodi poco convincente" : Che l'edizione di Domenica IN 2017/18 sia stata in balìa di ascolti che non hanno fatto il famigerato '22% di share' che si è potuto fare alla concorrenza, è sotto l'occhio di tutti. E' stata altrettanto chiara la difficoltà con cui la carovana di Domenica IN, settimana dopo settimana è riuscita a portare a casa la puntata (la stessa Cristina Parodi lo ha ammesso all'ultima puntata). Chi è stato all'interno del cast del contenitore però, ...

Claudio Lippi demolisce Cristina Parodi e Domenica In / "Progetto fallimentare - senza contenuti e asettico" : Domenica In, Claudio Lippi demolisce Cristina Parodi e Domenica In in un'intervista per Spy: "Un fallimento, senza contenuti. Le ho scritto un sms per dirle che..."(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 22:30:00 GMT)

Domenica In - Claudio Lippi contro Cristina Parodi : «Ho fatto quel che mi è stato chiesto - cioè niente» : ' C'è stato un uso improprio della mia persona, sono avvilito '. E' un Claudio Lippi senza peli sulla lingua quello intervistato Spy che ha tuonato contro Cristina Parodi e la sua Domenica In. ...

Claudio Lippi avvilito per Domenica In : il commento su Cristina Parodi : Domenica In, Claudio Lippi: “L’esperienza mi ha avvilito. Ho fatto quello che mi è stato chiesto, cioè niente” Nel pomeriggio Domenicale di Rai1 targato Cristina Parodi, Claudio Lippi ha avuto poco spazio e, quando lo ha avuto, i risultati non sono stati dei migliori. A riconoscerlo è il diretto interessato. Intervistato da Spy, al settimanale […] L'articolo Claudio Lippi avvilito per Domenica In: il commento su Cristina ...