Crisi del Pd? Un nuovo programma | riformatore e di popolo | non s' inventa nei gazebo

La risposta di Pif alla Crisi del Pd : ‘Se sei ricco è facile essere di sinistra’ : Secondo Pif, al secolo Pierfrancesco Diliberto, al giorno d’oggi solo “quando sei ricco è facile essere di sinistra”. Una critica durissima al Pd e ai suoi alleati all’indomani dell’ennesima sconfitta elettorale del centrosinistra [VIDEO], che il noto regista, attore e conduttore tv pronuncia di fronte ai microfoni di Circo Massimo, la trasmissione radiofonica di Radio Capital condotta dal giornalista Massimo Giannini. Ma Pif approfondisce il ...

Ballottaggi - il successo della Lega e la Crisi profonda del Pd : Se vuole rinnovarsi, oggi, la politica deve pensarsi movimento, non più partito. È la lezione delle elezioni politiche del 4 marzo ribadita con forza dai Ballottaggi in Toscana ed Emilia che hanno visto il crollo delle roccaforti rosse di Massa, Pisa e Siena che sono andate al centrodestra, e Imola e Avellino andate ai 5 Stelle. Qual è la differenza tra partito e movimento? Il primo è fatto di pochi in rappresentanza di molti, il secondo è fatto ...

Vertice Ue sui migranti : tutte le parole della Crisi migratoria | La scheda : Vertice Ue sui migranti: tutte le parole della crisi migratoria | La scheda Il significato di espressioni come “regolamento di Dublino”, “trattato di Schengen”, “hotspot” e “rImpatri” Continua a leggere L'articolo Vertice Ue sui migranti: tutte le parole della crisi migratoria | La scheda proviene da NewsGo.

Migranti - le parole della Crisi da Dublino a Schengen - : Movimenti secondari, reinsediamenti, respingimenti e rimpatri: ecco cosa significano esattamente i termini più ricorrenti della crisi migratoria

Migranti e futuro dell’Europa : la Crisi di fiducia nel «sistema Schengen» : Ritorno a Schengen, nella sua essenza iniziale o addio a Schengen? È l’interrogativo che vede da un lato Commissione europea e Consiglio convinti dell’importanza del sistema Schengen...

UE - Grecia fuori dalla Crisi : dopo 8 anni - esce dal programma di aiuti dell'Ecofin : Stamane l'Eurogruppo ha ufficialmente archiviato la crisi greca: dopo 8 anni nerissimi il paese ellenico si ritrova ufficialmente fuori pericolo [VIDEO], ma con una popolazione provata ed impoverita. La fine degli aiuti Ecofin dopo la maratona non stop a Lussemburgo, il ministro per gli affari economici dell'Ue, Pierre Moscovici ha potuto porre la parola fine agli aiuti con un'ultima tranche per 15 miliardi, concordando, nonostante la ...

Crisi della sinistra - ruolo dei comunisti e restaurazione neo-liberale - intervista a Stefano G. Azzarà : Ossia la sua uscita dall'utopismo, dal messianismo e dalla mitologia, per un compiuto ingresso in una dimensione scientifica , laddove la 'scienza' non è lo scientismo oggi in voga ma la Wissenschaft ...

Macron : 'L'Italia non ha una Crisi migratoria'. Salvini : 'Sì dell'Italia non è scontato' : Piuttosto, ha detto Macron nel corso di una conferenza stampa congiunta con il premier spagnolo Sanchez al termine di un incontro all'Eliseo, siamo di fronte a una "crisi politica" scaturita da ...

Migranti - Salvini : “Vertice Ue - noi pronti a dire di no”. Macron : “In Italia nessuna Crisi migratoria - sbarchi calati dell’80%” : Il risultato delle trattative tra i Paesi dell’Ue sulla gestione dei flussi migratori, dal punto di vista dell’Italia, non è affatto scontato: al vertice di Bruxelles l’Italia è pronta a dire di no. In un’intervista a Der Spiegel uscita oggi in Germania, il ministro dell’Interno Matteo Salvini manda un nuovo messaggio ad Angela Merkel e alle istituzioni comunitarie a poche ore dalla riunione nella quale dovranno essere quantomeno ...

Crisi diplomatica del Golfo - Italia per il dialogo tra le parti : 3 La Crisi diplomatica del Golfo non passa in secondo piano nel panorama internazionale. Non passa in secondo piano neppure in Italia, dove ogni giorno si parla soprattutto di flussi migratori, azioni di contrasto, favorevoli e contrari a misure più o meno drastiche per governare il fenomeno. A maggior ragione nel giorno dell'arrivo dello sceicco Mohammed Bin Abdulrahman Bin Jassim Al-Thani. Lo sceicco è vice premier del Qatar e ...

La Grecia è fuori dalla Crisi. Salvarla è costato più del Pil del Portogallo : A quanto corrisponde il bailout della Grecia Alla fine, il valore dei tre bailout della Grecia toccherà i 310 miliardi di euro: un valore più alto dell'intera economia di Hong Kong. E non solo. E' la ...