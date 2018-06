Cosmetici green | farsi belle nel rispetto dell’ambiente

dilei

: Anche nella cosmesi, il futuro è green! - saporedelsapere : Anche nella cosmesi, il futuro è green! -

(Di martedì 26 giugno 2018) Sono tante le cose che chiediamo ai nostri, su tutto che siano il più naturale possibile e non contengano agenti chimici che alla lunga potrebbero danneggiare la nostra pelle. Se fino a qualche anno fa trovare dei prodotti che soddisfassero queste aspettative era un po’ più complicato e bisognava rivolgersi a erboristerie o negozi particolarmente forniti, oggi avere accesso abio è sempre più semplice. Bio non è però sinonimo di ecosostenibile. Pensa a quanti prodotti usi al giorno o alla settimana: quanti hanno una confezione di plastica? Probabilmente quasi tutti. Il 25 per cento dell’impatto ambientale di un cosmetico dipende dalle materie prime, il 35 dall’imballaggio e il 10 dal trasporto così come i processi produttivi. Le confezioni da sole sono responsabili del 40 per cento di tutti i rifiuti, e in questo settore, i progressi sono piuttosto lenti. ...