Un terremoto di3.5 è stato registrato stamane in provincia di, nell'entroterra calabrese. Ilha avuto epicentro a 4 chilometri da Bocchigliero e ipocentro a una profondità di 32 chilometri. Poco prima un'altra scossa sismica dia 2.9 si era verificata a 7 chilometri da Savelli, in provincia di Crotone. Non vi sono segnalazioni di danni a persone o cose.(Di martedì 26 giugno 2018)