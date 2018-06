Cos' è la povertà assoluta

Euro - migranti - povertà : Cos a ha detto Conte alla cancelliera Merkel : L'emergenza è la lotta alla povertà, l' Euro pa si faccia carico del tema cruciale del reddito di cittadinanza, "per l'Italia si tratta di una priorità". Giuseppe Conte apre un nuovo fronte con l' Euro pa. alla vigilia di quelle che definisce "scadenze importanti" come il prossimo Consiglio Ue di fine giugno. Di Maio aveva chiesto ai suoi di rilanciare i temi su cui il Movimento 5 stelle ...

Povertà alimentare e spreco - Coldiretti : 2.7 milioni di italiani Costretti a chiedere aiuto per mangiare : La punta dell’iceberg della situazione di disagio in cui si trovano molte famiglie sono i 2,7 milioni di persone che in Italia nel 2017 sono state addirittura costrette a chiedere aiuto per il cibo da mangiare. E’ quanto emerge dal rapporto Coldiretti “La Povertà alimentare e lo spreco in Italia” presentato alla giornata conclusiva del Villaggio della Coldiretti ai Giardini Reali di Torino con un impegno anche nella solidarietà e un focus sugli ...