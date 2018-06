Cos' è il decreto dignità

Usa - Trump firma decreto per tenere unite famiglie migranti : “Pentagono Costruirà strutture per ospitarle” : Usa, Trump firma decreto per tenere unite famiglie migranti: “Pentagono costruirà strutture per ospitarle” Usa, Trump firma decreto per tenere unite famiglie migranti: “Pentagono costruirà strutture per ospitarle” Continua a leggere L'articolo Usa, Trump firma decreto per tenere unite famiglie migranti: “Pentagono costruirà strutture per ospitarle” proviene da NewsGo.

Di Maio si fa paladino dei rider : Cosa c'è nel decreto dignità : rider, precariato e decreto dignità. Tre temi che hanno incendiato il dibattito tra il neo ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, e le aziende di food delivery. Un dibattito già acceso dalle...

Rider - Foodora : “Col decreto del governo Costretti a lasciare Italia”. Di Maio : “Nessuno demonizza - ma no ai ricatti” : Il governo si prepara al confronto con le aziende che usano i Rider. Sperando che non diventi uno scontro frontale, come invece ha fatto capire per esempio l’amministratore delegato di Foodora Italia, Gianluca Cocco, che al Corriere della Sera ha detto che se fossero vere le anticipazioni del cosiddetto decreto dignità, si dovrebbe concludere “che il nuovo governo ha un solo obiettivo: fare in modo che le piattaforme digitali lascino ...

FOODORA CONTRO DI MAIO E DECRETO DIGNITÀ “CosTRETTI A LASCIARE L'ITALIA”/ “Rider? Impossibile assumerli tutti” : FOODORA CONTRO Di MAIO e il DECRETO DIGNITÀ rider: “Se passa, addio Italia: vogliono tornare indietro al Medioevo". L'amministratore delegato dell'azienda, ha rilasciato oggi un'intervista(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 16:08:00 GMT)

Rider - Foodora : “Impossibile assumerli tutti. Con il decreto di Di Maio saremo Costretti a lasciare l’Italia” : “Se fossero vere le anticipazioni del decreto dignità che il ministro Di Maio ha fornito alle delegazioni di Rider incontrate, dovrei concludere che il nuovo governo ha un solo obiettivo: fare in modo che le piattaforme digitali lascino l’Italia”. Gianluca Cocco, amministratore delegato di Foodora Italia, una dei big del settore del food delivery finito nel mirino del ministro del Lavoro, prefigura uno scenario di fuga dal paese con ...

Foodora - Il ceo Giancluca Cocco : "Con il decreto Di Maio Costretti a lasciare l'Italia" : "Con il decreto Di Maio Foodora sarebbe costretta a lasciare l'Italia". Parola di Gianluca Cocco, amministratore delegato di Foodora Italia, uno dei principali operatori di food delivery, in un'intervista al Corriere della sera.Se fossero vere le anticipazioni del decreto dignità che il ministro Di Maio ha fornito alle delegazioni di rider incontrate, dovrei concludere che il nuovo governo ha un solo obiettivo: fare in modo che le ...

Decreto Dignità - di Cosa stiamo parlando : I contenuti della prima misura di rilievo del governo, che riguarda i contratti precari, il redditometro, le delocalizzazioni e il gioco d'azzardo

Decreto Dignità : ‘Jobs Act’ di Di Maio/ Cos’è il piano M5s “torna motivazione per contratti tempo determinato” : Decreto Dignità: Di Maio lancia il suo Jobs Act per cancellare riforma di Renzi. Cos'è il piano Lavoro del Governo Lega-M5s, torna la causale per i contratti a tempo determinato (Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 18:40:00 GMT)

Di Maio : “Firmerò decreto dignità”/ Cos'è e Cosa prevede : lotta alla precarietà e a delocalizzazioni : Di Maio: “Firmerò decreto dignità”. Cos'è e cosa prevede: imprese (niente redditometro e studi di settore) lotta alla precarietà e delocalizzazioni, stop a pubblicità gioco d'azzardo(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 19:54:00 GMT)

