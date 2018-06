Cos'è e come funziona la legge Cociancich che fa "navigare italiano" : Chi naviga italiano? Solo le navi di Vincenzo Onorato. O almeno questo è quello che denuncia lui stesso, 61enne e presidente del gruppo omonimo che include Moby, Tirrenia Cin e Toremar. Onorato, orgoglioso del suo personale tutto italiano, plaude la promulgazione della legge Cociancich, diventata efficace l’11 giugno a distanza di 18 mesi dalla sua promulgazione. Si tratta del decreto 221/2016 che emenda la legge 30/1998 e il ...

Ho Mobile : come funziona (e se funziona) il nuovo operatore low-Cost : Vodafone ha presentato Ho Mobile (ufficialmente solo ho.), il suo operatore Mobile low-cost. Si tratta di un marchio che fa parte del gruppo britannico VEI, già presente in Europa con varie offerte commerciali. In Italia arriva col botto per contrastare la rapida ascesa di Iliad, compagnia francese che a fine maggio ha stupito tutti con un pacchetto ricaricabile a cui è molto difficile contrapporre alternative. Eppure Ho Mobile ci ...

Non solo bitcoin : che Cos'è la blockchain e come può cambiarci la vita : Nel 2016 ha fatto qualcosa di simile anche la Georgia, dove il governo e la società Bitfury Group hanno lanciato il primo progetto al mondo per registrare i titoli di terra tramite una blockchain ...

Cos’è il tumore della tiroide e Cosa lo provoca : ecco le cause e i sintomi più comuni - come si cura e chi è a rischio : Il tumore della tiroide è provocato dalla crescita anomala di un gruppo di sue cellule, e può essere sia benigno sia maligno (in questo caso si parla più propriamente di cancro). Il cancro della tiroide non è molto comune, poiché costituisce l’1-2% di tutti i tumori, con un’incidenza di 4,1 casi ogni 100.000 abitanti per gli uomini e 12,5 nuovi casi ogni 100.000 abitanti per le donne. Secondo stime del Registro tumori italiano, nel ...

“Lista Amici Più Stretti” Instagram : Cosa E’? Come Funziona? Come Si Usa? : Instagram ha lanciato la nuova funzione “Lista Amici più Stretti”: ecco tutto quello che devi sapere per sfruttare al meglio la funzionalità “Lista Amici più Stretti” sul social network “Lista Amici più Stretti” Instagram: guida completa Instagram, Come da programma, sta testando la nuova funzione “Lista Amici più Stretti”. Con la funzione Amici stretti Instagram è possibile […]

TIM lancia la nuova offerta Internet 80 GB : Costo e come utilizzarla : TIM lancia nuova offerta Internet 80 GB: costo e come utilizzarla TIM lancia la nuova offerta Internet 80 GB: costo e come utilizzarla Con l'arrivo in Italia del nuovo operatore telefonico Iliad, gli ...

Guardia Costiera - come funziona il soccorso nel Mediterraneo : Dall'allerta al recupero dei naufraghi alla deriva, dalla navigazione all'attracco in porto: ecco come si articolano le tappe del coordinamento. Operazioni coordinate e ruolo delle ong

2018 boom di prestiti personali : Cosa sono e come funzionano : Gli italiani nella prima parte del 2018 hanno continuato ad investire facendo aumentare del 2,4% la richiesta di prestiti personali.

Le verità nasCoste / Anticipazioni 22 giugno 2018 : come vedere l'episodio in streaming e non solo : Le verità nascoste, Anticipazioni del 22 giugno 2018, in prima Tv su Canale 5. Dopo essersi trattenuto a lungo, Fernando rivela a Lidia cos'è accaduto quella notte.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 19:50:00 GMT)

Bot Telegram : Cosa sono - come installarli e dove trovare i migliori : Telegram è una delle app di messaggistica istantanea disponibile gratuitamente per Android e per iOS e utilizzabile anche su computer tramite client dedicato. Nel corso del tempo, ha introdotto funzionalità innovative, mantenendo sempre un elevato livello di sicurezza e affidabilità. E’ possibile seguire gruppi dedicati ad argomenti o interessi specifici, effettuare chiamate vocali criptate, scambiarsi […] Bot Telegram: cosa sono, ...

VODAFONE LANCIA “HO” CONTRO ILIAD E FASTWEB/ Offerta a 6 - 99 euro : Cosa comprende e come si attiva : VODAFONE, schiera Ho CONTRO ILIAD e FASTWEB: ecco l'Offerta con cui fa “guerra” alla concorrenza. In Italia dunque sbarca un altro operatore low cost. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 17:13:00 GMT)

Colpo nel mega centro commerciale : ladri come ninja - ma ecco Cosa accade | Video : ladri professionisti in azione nella gioielleria del centro commerciale megalò a Chieti Scalo in barba alle telecamere di Videosorveglianza che riprendono tutto. La banda sarebbe riuscita a prevelare alcuni oggetti preziosi, ma l’azione...