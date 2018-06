: La corte suprema #Usa ha confermato il '#muslimban', il bando emanato dal presidente Donald #Trump contro gli arriv… - TgLa7 : La corte suprema #Usa ha confermato il '#muslimban', il bando emanato dal presidente Donald #Trump contro gli arriv… - RaiNews : #TravelBan Corte Suprema americana ha dato ragione a Trump: non ha violato la legge quando lo scorso settembre ha i… - MediasetTgcom24 : Usa, la Corte Suprema conferma il bando di Trump contro i musulmani #Usa -

Ladegli Stati Uniti ha confermato il 'ban', il bando del presidente Usacontro gli arrivi da alcuni Paesi a maggioranza musulmana. Per i giudici supremi il provvedimento, che ottiene il via libera nella sua ultima versione, è legale. In 5 hanno votato a favore, 4 contro. La decisione rappresenta una grande vittoria per il presidente e pone fine ad una controversia cominciata a gennaio del 2017, con il primoban subito bloccato da diversi tribunali Usa.esulta su Twitter: "Wow!".(Di martedì 26 giugno 2018)