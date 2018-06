Corte Conti | rottamazione | 9 | 6 miliardi non riscossi

Corte dei Conti avverte il governo : bilancio fragile - attenzione alle pensioni : ROMA - Un allarme quello della Corte dei Conti che risuona nelle stanze di Palazzo Chigi. Il quadro è 'fragile', e pesano sul bilancio dello Stato la spesa per le pensioni, i mancati introiti della ...

Corte dei Conti - nuove fragilità su trend conti pubblici : "La cornice entro la quale l'odierno giudizio si svolge contiene, sul piano delle prospettive economico-finanziarie e, in particolare, delle finanza pubblica in Italia, indicazione positive, ma anche ...

Riforma Pensioni 2018/ Allarme Corte dei Conti “bilancio fragile rischio spesa previdenziale” (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie su Quota 100, taglio a Pensioni d'oro: le critiche al Governo del leader Confindustria e del giuslavorista Pietro Ichino. Le priorità e i problemi(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 11:50:00 GMT)

Rottamazione cartelle - allarme della Corte dei Conti : c’è un buco da 9 - 6 miliardi : Dei 17,8 miliardi previsti in base alle istanze di definizione pervenute, 9,6 miliardi non sono stati riscossi e costituiscono omessi versamenti...

Allarme della Corte dei Conti : rottamazione cartelle - buco da 9 - 6 miliardi : Dei 17,8 miliardi previsti in base alle istanze di definizione pervenute, 9,6 miliardi non sono stati riscossi e costituiscono omessi versamenti...

Da Paola Cortellesi a Jasmine Trinca - continua l'adesione alla Chiamata alle arti della Casa delle Donne : continua l'adesione di artiste e artisti alla Chiamata alle arti indetta dalla Casa internazionale delle Donne di Roma. Paola Turci e Fiorella Mannoia hanno aperto la prima giornata con un concerto, la Chiamata alle arti continua con Sonia Bergamasco, Paola Cortellesi, Emanuela Fanelli, Anna Foglietta, Federica Rosellini, Silvia Salvatori, Jasmine Trinca che, il 26 giugno, dalle ore 21.00, insieme alla cantautrice Noemi, saliranno sul palco ...

TopNews. Codici : esposto a Corte dei Conti per sito web di EDUFIN : Al suo fianco, i dieci membri designati da amministrazioni centrali , Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, Ministero dello sviluppo ...

Caso Maugeri - la Corte dei Conti sequestra 5 milioni a Formigoni : bloccati anche vitalizio e pensione : La Procura regionale della Corte dei Conti della Lombardia ha eseguito un sequestro conservativo per un valore di 5 milioni di euro a carico di Roberto Formigoni, ex Governatore lombardo ed ex ...

Caso Maugeri : Corte Conti sequestra 30 mln - a Formigoni contestati 5 mln : Milano, 21 giu. (AdnKronos) - La Procura regionale della Corte dei Conti della Lombardia ha disposto sequestri per oltre 30 milioni di euro a seguito dell'attività istruttoria relativa ai finanziamenti della Regione Lombardia alla Fondazione Salvatore Maugeri. Gli accertamenti, "eseguiti con la fond

A Roberto Formigoni sequestrati 5 milioni di euro dalla procura della Corte dei Conti : La procura regionale della Corte dei Conti della Lombardia ha eseguito un sequestro conservativo per un valore di 5 milioni di euro a carico di Roberto Formigoni, ex Governatore lombardo ed ex senatore, per la vicenda Maugeri, per il quale è già stato condannato in primo grado a sei anni per corruzione.--I pm contabili hanno eseguito anche sequestri conservativi a carico di altri, tra cui l'ex faccendiere Pierangelo Daccò e l'ex assessore ...

Caso Maugeri : Corte Conti - danni per 60 mln a Regione Lombardia (2) : (AdnKronos) - Allo stesso modo la Fondazione Maugeri, e per essa il suo presidente Umberto Maugeri e il direttore centrale Passerino Costantino, "hanno distratto una cospicua parte dei predetti finanziamenti dalla prevista finalità di interesse pubblico ed hanno corrisposto, a valere sui contributi

Corte Conti sequestra 5 mln a Formigoni : ANSA, - MILANO, 21 GIU - La Procura regionale della Corte dei Conti della Lombardia ha eseguito un sequestro conservativo per un valore di 5 milioni di euro a carico di Roberto Formigoni, ex ...

Processo Maugeri - la Corte dei Conti sequestra a Formigoni 5 milioni di euro : Secondo alla procura la somma corrisponde alle somme percepite dall'ex governatore a titolo di corruzione

Caso Maugeri - Corte dei Conti sequestra 5 milioni di euro a Roberto Formigoni : La Procura della Corte dei Conti della Lombardia ha disposto il sequestro di 5 milioni di euro a carico dell’ex Governatore della Regione Roberto Formigoni per la vicenda Maugeri. I pm contabili hanno eseguito sequestri “conservativi” anche a carico di altre persone coinvolte, tra cui l’ex faccendiere Pierangelo Daccò e l’ex assessore Antonio Simone. In totale la cifra supera i 30 milioni di euro. Proprio per i casi San ...