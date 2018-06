Corruzione tra agenti - 8 arresti a Roma : ANSA, - Roma, 26 GIU - Corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, Corruzione per l'esercizio della funzione, accesso abusivo al sistema informatico e rivelazione di segreti di ufficio. Con ...

Tra Corruzione e burocrazia : dalla cultura del sospetto al ritorno della buona fede : Ieri la Guardia di Finanza, in occasione del 224 anniversario della fondazione del corpo, ha curato il report annuale delle molteplici furbizie criminali che deteriorano il pubblico erario. Le cifre snocciolate dal Comandante Generale della GdF non hanno riguardato solo la "classica" evasione fiscale, tradizionale campo di intervento delle Fiamme Gialle, ma anche altre forme di infedeltà più o meno articolate che vanno dalle false ...

Torino - “Corruzione in procura” : Milano apre fascicolo dopo trasmissione atti : Sul presunto scambio di favori all’interno della procura di Torino indagheranno i magistrati della procura di Milano, competente nei reati commessi dai colleghi piemontesi o ai loro danni. Nel Palazzo di giustizia di via Freguglia è stato aperto un fascicolo a “modello 45”, cioè senza ipotesi di reato e senza indagati, sui fatti emersi nel corso di un’inchiesta che ruota intorno a un carabiniere in forza nella procura torinese e a un avvocato ...

Stadio Roma - Bisignani tra gli indagati : “Concorso in tentata Corruzione” : C’è anche Luigi Bisignani tra gli indagati del filone d’inchiesta sullo Stadio di Roma. Al faccendiere è contestato il reato di concorso in tentata corruzione. Secondo l’ipotesi della Procura Bisignani insieme a Luca Parnasi (imprenditore al centro delle indagini e arrestato) avrebbe tentato di corrompere il presidente della Cassa Forense di Roma, l’avvocato molisano Nunzio Luciano, peraltro candidato (e non eletto) con Forza ...

Il sistema della Corruzione trasversale : E ha ragione il Presidente dell'Autorità anti corruzione Raffaele Cantone quando chiede di regolamentare il rapporto tra politica e mondo delle lobby.

Stadio Roma - nuova inchiesta per Corruzione sul progetto. Anche uomini M5s - Pd e Fi tra gli arrestati : Nove arrestati, sedici indagati dalla Procura di Roma. Tra i destinatari della custodia cautelare, il consigliere regionale Palozzi di Forza Italia, l'imprenditore Parnasi, il presidente di Acea ...

Corruzione trasversale : Dalle carte della procura di Roma emerge un sistema di Corruzione trasversale, tipicamente romano, che "il vento nuovo" dell'amministrazione 5 Stelle non è riuscito a spazzare via. Nulla è cambiato. L'unica grande opera in corso di realizzazione nella Capitale, il nuovo stadio dell'As Roma, finisce imbrigliato dentro un sistema di favori e promesse che collegano imprenditori e politici di tutte le principali forze politiche.Una ...

Lombardi (M5S) : Corruzione trasversale preoccupa : Roma – Roberta Lombardi, capogruppo M5S in Regione Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’indagine della Procura sullo Stadio della Roma. “Quando una Procura denuncia un sistema di Corruzione trasversale su un’opera importante come il nuovo stadio, la prima cosa da fare e’ preoccuparsi. Il MoVimento Cinquestelle esiste proprio per restituire ai cittadini ciò che e’ loro. I beni comuni, il ...

Bergamo - favori a detenuto svelano Corruzione - falsi e truffa : tra i cinque arrestati anche ex direttore carcere : corruzione, turbata libertà degli incanti, peculato, falso ideologico e truffa ai danni dello Stato. Sono questi i reati contestati, a vario titolo, a 27 persone dalla Procura di Bergamo. Per sei di loro ovvero l’ex direttore del carcere della città lombarda, un comandante e un commissario della polizia penitenziaria di Bergamo (distaccato a Monza), un dirigente sanitario del carcere del capoluogo orobico e due imprenditori di Urgnano, il ...

Corruzione in Romania : ex ministra del Turismo condannata a sei anni di carcere : Assolto invece l'ex ministro dell'Economia Ion Ariton. La ministra coordinava un sistema in cui varie persone vicine a lei ricevevano denaro da parte di alcune aziende private, ottenendo in questo ...

Lotta alla Corruzione - telefonata tra Conte e Cantone : 3 Colloquio telefonico nella mattinata di ieri fra il premier Giuseppe Conte [VIDEO] e il presidente dell'Anac, Autorita' nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone. Un dialogo dai toni cordiali, nel corso del quale si è deciso di rafforzare la Lotta alla corruzione, come si legge sul sito internet del Governo. Per raggiungere l'obiettivo, tutt'altro che facile, nella stessa telefonata è stata sottolineata l'opportunita' ...

AntiCorruzione - Cantone replica a Conte : «Io tranquillo - incarico scade nel 2020» Video E il premier : rafforzare lotta : Il presidente dell'Autorità nazionale anti corruzione replica al premier: «Ho parlato del codice degli appalti con il ministro delle Infrastrutture Toninelli e al ministro ho detto cosa penso». E ancora: «In Italia abbiamo fatto grandi passi in avanti»

Corruzione : M5S - Consiglio Ue adotta nostra direttiva su riciclaggio : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – ‘Il Consiglio dell’Unione europea ha dato oggi il via libera alla nuova direttiva sul riciclaggio. Si tratta di uno strumento di diritto penale che rafforza e facilita la cooperazione tra le Autorità nazionali di contrasto della criminalità. Si rafforza la legalità attraverso una definizione comune del reato di riciclaggio e dei reati presupposti, delle pene, si prevedono sanzioni accessorie e ...