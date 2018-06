Corruzione nella polizia | 8 arresti a Roma Fermati anche poliziotto eroe e

Corruzione nella polizia - 8 arresti a Roma. Fermati anche una "talpa" della Procura - candidata nel 2016 con "Noi con Salvini" : Corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, Corruzione per l'esercizio della funzione, accesso abusivo al sistema informatico e rivelazione di segreti di ufficio. Con queste accuse 8 persone, tra cui 6 agenti della polizia, sono state arrestate dopo un'indagine dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma. Le altre persone fermate sono una dipendente della Procura di Roma e un imprenditore pregiudicato.Al centro dell'inchiesta, ...

Nove arresti per Corruzione e una marea di ricorsi : i guai della Raggi nella costruzione del nuovo stadio : Associazione a delinquere finalizzata alla commissione di condotte corruttive e di una serie di reati contro la Pubblica amministrazione, nell'ambito delle procedure connesse alla realizzazione del ...

Terremoto nella Capitale - nuovo stadio a Roma : 9 arresti eccellenti per Corruzione [NOMI] : nuovo stadio Roma, arresti- I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Roma hanno tratto in arresto 9 persone nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica capitolina, su un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di condotte corruttive e di una serie di reati contro la Pubblica Amministrazione, nell’ambito delle procedure connesse alla realizzazione del nuovo stadio della A.S. Roma ...

Francia - braccio destro di Macron sotto inchiesta per Corruzione passiva nella trattativa con Stx : La procura nazionale finanziaria francese ha apertura un’inchiesta su Alexis Kohler, segretario generale dell’Eliseo e braccio destro del presidente Emmanuel Macron. A denunciare Kohler è stata un’associazione di consumatori contro la corruzione, Anticor, che ha messo nel mirino il conflitto di interessi fra la sua funzione ufficiale e i legami familiari con la famiglia Aponte titolare del gruppo italo-svizzero Msc, cliente di primo piano dei ...

Corruzione : Montante in carcere - investigatori ‘persone non autorizzate nella sua villa’ : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) – Nei giorni scorsi nell’abitazione in cui scontava i domiciliari sarebbero entrate persone non autorizzate. Anche per questo il gip di Caltanissetta ha disposto un’inasprimento della misura cautelare a carico di Antonello Montante, l’ex presidente di Sicindustria arrestato lo scorso 14 maggio con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla Corruzione e finito inizialmente ...

