Corruzione | arrestati poliziotti a Roma

Roma - Corruzione nella polizia : arrestati 6 agenti e un dipendente della Procura : della rete faceva parte anche un pregiudicato. Tra le accuse ci sono l'accesso abusivo ai sistemi informatici e la rivelazione di segreti d'ufficio

Stadio Roma - nuova inchiesta per Corruzione sul progetto. Anche uomini M5s - Pd e Fi tra gli arrestati : Nove arrestati, sedici indagati dalla Procura di Roma. Tra i destinatari della custodia cautelare, il consigliere regionale Palozzi di Forza Italia, l'imprenditore Parnasi, il presidente di Acea ...

NUOVO STADIO ROMA : ARRESTATI LANZALONE E PARNASI/ Corruzione - caos M5s : rischio stop dell'intero progetto : NUOVO STADIO ROMA: 9 arresti per condotte corruttive, coinvolti PARNASI, LANZALONE e Palozzi. rischio stop dell'intero progetto: la ROMA non c'entra.

Stadio Roma : arrestati per Corruzione Luca Parnasi e Luca Lanzalone Chi sono|La storia del progetto : Nove in tutto: con il costruttore e il presidente Acea di area grillina, anche il vicepresidente del Consiglio regionale, Adriano Palozzi (Fi) e Michele Civita (Pd): le accuse sono associazione per delinquere e delitti contro la Pubblica amministrazione

NUOVO STADIO ROMA : ARRESTATI LANZALONE E PARNASI/ Corruzione - caos M5s : rischio stop dell’intero progetto : NUOVO STADIO ROMA: 9 arresti per condotte corruttive, coinvolti PARNASI, LANZALONE e Palozzi. Sei agli arresti e tre ai domiciliari nell'ambito di un'inchiesta della procura ROMAna(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 13:00:00 GMT)

Mafia e Corruzione elettorale - arrestati membri di un clan rom di Latina : Mafia e corruzione elettorale, arrestati membri di un clan rom di Latina Mafia e corruzione elettorale, arrestati membri di un clan rom di Latina Continua a leggere L'articolo Mafia e corruzione elettorale, arrestati membri di un clan rom di Latina proviene da NewsGo.

Stadio Roma : arrestati per Corruzione Luca Parnasi e Luca Lanzalone : Nove in tutto: con il costruttore e il presidente Acea di area grillina, anche il vicepresidente del Consiglio regionale, Adriano Palozzi (Fi) e Michele Civita (Pd): le accuse sono associazione per delinquere e delitti contro la Pubblica amministrazione

Nuovo stadio della Roma : arrestati per Corruzione Luca Parnasi e Luca Lanzalone : Nove in tutto: con il costruttore e il presidente Acea di area grillina, anche il vicepresidente del Consiglio regionale, Adriano Palozzi (Fi): le accuse sono associazione per delinquere e delitti contro la Pubblica amministrazione

Mafia e Corruzione elettorale - arrestati membri di un clan rom di Latina : Mafia e corruzione elettorale, arrestati membri di un clan rom di Latina Mafia e corruzione elettorale, arrestati membri di un clan rom di Latina Continua a leggere L'articolo Mafia e corruzione elettorale, arrestati membri di un clan rom di Latina proviene da NewsGo.

Bergamo - favori a detenuto svelano Corruzione - falsi e truffa : tra i cinque arrestati anche ex direttore carcere : corruzione, turbata libertà degli incanti, peculato, falso ideologico e truffa ai danni dello Stato. Sono questi i reati contestati, a vario titolo, a 27 persone dalla Procura di Bergamo. Per sei di loro ovvero l’ex direttore del carcere della città lombarda, un comandante e un commissario della polizia penitenziaria di Bergamo (distaccato a Monza), un dirigente sanitario del carcere del capoluogo orobico e due imprenditori di Urgnano, il ...

San Mauro Cilento - arrestati sindaco e giunta per Corruzione e abuso d'ufficio : arrestati all?alba il sindaco di San Mauro Cilento, Carlo Pisacane, il vicesindaco Fernando Marrocco, l'assessore Angelo Di Maria. L?accusa nei loro confronti è di corruzione,...